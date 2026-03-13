Fratelli d'Italia (repertorio)
Ospedale di Corato a rischio chiusura, interviene Fratelli d'Italia

«Necessario convocare Consiglio Comunale Monotematico, Conferenza dei Sindaci della ASL Bari e Tavoli Tecnici con l'Assessore Regionale alla Sanità»

«Per far fronte a un disavanzo sanitario di circa 369 milioni di euro riferito all'anno 2025, la Regione Puglia ha avviato un piano di rientro che prevede la riorganizzazione di 18 ospedali pubblici. Fra le strutture a rischio c'è anche l'ospedale di Corato», si legge nella nota di Fratelli d'Italia Corato.

«In tale caso il Sindaco non ha solo il dovere morale e politico di tutelare il diritto alla salute di noi cittadini ma anche la responsabilità, sancita dall'art.32 Legge 833/1978, affinché tale diritto sia garantito. Sindaco è consapevole di cosa potrebbe accadere?».

«Per noi di Fratelli d'Italia è già il tempo di agire per non subire passivamente tale riordino, convocando: Consiglio Comunale Monotematico, Conferenza dei Sindaci della ASL Bari e Tavoli Tecnici con l'Assessore Regionale alla Sanità. Noi, insieme ai nostri rappresentanti in Consiglio regionale, siamo pronti a qualsiasi tipo di azione, anche ad un eventuale presidio fisso presso l'ospedale, per evitare questa sciagura. E' tempo, per tutti noi cittadini, di battersi perché la Salute è un nostro Diritto e non deve essere negato a causa della mala gestione di chi ci governa e di chi ci ha governato negli ultimi anni in Regione Puglia», così termina la nota.
