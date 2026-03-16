M5S Corato: un piano da 20 milioni di euro per il futuro della città
Martedì 17 marzo la consegna al sindaco De Benedittis
Il M5S non presenta un "libro dei sogni", ma un piano ingegneristico e finanziario certificato. «Siamo il motore dell'innovazione della coalizione», dichiarano i rappresentanti. «Mettiamo a disposizione la competenza nel trasformare i fondi PNRR, europei e regionali in ricchezza reale per Corato, proprio come fatto dal Presidente Conte a livello nazionale».
I Numeri: 20 Milioni in 20 Anni:La proposta cardine è la creazione di una "Mega-Centrale Pubblica" da 2,7 MWp su 20 siti comunali. Un'opera a costo zero per i cittadini, capace di generare:
● fino a 1 Milione di Euro di utile netto ogni anno per le casse del Comune.
● 20 milioni di euro di ricchezza complessiva in 20 anni.
● Un rientro dell'investimento in soli 4 anni e mezzo.
Una Città che si Autofinanzia:
Questo "tesoretto" energetico non è un'ipotesi, ma la copertura reale per rivoluzionare la vita dei coratini:
1. Shock Fiscale: Istituzione di una No-Tax Area per azzerare TARI e Canone Unico ai commercianti del centro e delle aree produttive.
2. Mobilità Gratuita: Hub di parcheggio con navette elettriche gratuite e accessibili.
3. Equità Sociale: Un Fondo di Solidarietà per le bollette delle famiglie fragili e l'introduzione della Tariffa Puntuale (PAYT): chi meglio differenzia, meno paga.
4. Inclusione Totale: Percorsi sensoriali per non vedenti e assemblee pubbliche garantite da interpreti LIS.
«Vogliamo una Corato che produca la propria energia per abbassare le tasse e non lasciare nessuno indietro. Martedì mostreremo come sia possibile farlo subito».