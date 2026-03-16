M5S e Sindaco de Benedittis
M5S e Sindaco de Benedittis
Politica

M5S Corato: un piano da 20 milioni di euro per il futuro della città

Martedì 17 marzo la consegna al sindaco De Benedittis

Corato - lunedì 16 marzo 2026 11.50 Comunicato Stampa
Il Movimento 5 Stelle di Corato invita la stampa, i cittadini e le tutte le forze politiche della Città alla presentazione del programma "Un Patto di Economia Circolare". L'appuntamento è per martedì 17 marzo 2026 alle ore 18:30 presso APPIA ANTICA HOTEL, dove il documento verrà consegnato ufficialmente al Candidato Sindaco, Corrado De Benedittis.

Il M5S non presenta un "libro dei sogni", ma un piano ingegneristico e finanziario certificato. «Siamo il motore dell'innovazione della coalizione», dichiarano i rappresentanti. «Mettiamo a disposizione la competenza nel trasformare i fondi PNRR, europei e regionali in ricchezza reale per Corato, proprio come fatto dal Presidente Conte a livello nazionale».

I Numeri: 20 Milioni in 20 Anni:

La proposta cardine è la creazione di una "Mega-Centrale Pubblica" da 2,7 MWp su 20 siti comunali. Un'opera a costo zero per i cittadini, capace di generare:
● fino a 1 Milione di Euro di utile netto ogni anno per le casse del Comune.
● 20 milioni di euro di ricchezza complessiva in 20 anni.
● Un rientro dell'investimento in soli 4 anni e mezzo.

Una Città che si Autofinanzia:

Questo "tesoretto" energetico non è un'ipotesi, ma la copertura reale per rivoluzionare la vita dei coratini:
1. Shock Fiscale: Istituzione di una No-Tax Area per azzerare TARI e Canone Unico ai commercianti del centro e delle aree produttive.
2. Mobilità Gratuita: Hub di parcheggio con navette elettriche gratuite e accessibili.
3. Equità Sociale: Un Fondo di Solidarietà per le bollette delle famiglie fragili e l'introduzione della Tariffa Puntuale (PAYT): chi meglio differenzia, meno paga.
4. Inclusione Totale: Percorsi sensoriali per non vedenti e assemblee pubbliche garantite da interpreti LIS.

«Vogliamo una Corato che produca la propria energia per abbassare le tasse e non lasciare nessuno indietro. Martedì mostreremo come sia possibile farlo subito».

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