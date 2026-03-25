Vito Scaringella candidato con l’Udc: «Corato va sostenuta con visione e concretezza»

Sviluppo del territorio, sostegno alle imprese, attenzione allo sport e impegno sociale: è su questi assi che si fonda la candidatura dial consiglio comunale nella lista Udc, a sostegno del candidato sindacoCinquant'anni, imprenditore e uomo di sport, Vito Scaringella entra nella competizione elettorale portando con sé un percorso fatto di lavoro, relazioni e presenza concreta nella vita della città. Un impegno costruito giorno dopo giorno, a contatto diretto con le esigenze del territorio.Negli anni, la sua attività si è caratterizzata anche per una forte attenzione alla salvaguardia ambientale, tradotta in iniziative e progetti capaci di sensibilizzare la comunità e coinvolgere le nuove generazioni. Un lavoro che ha spesso visto protagonisti anche i più piccoli, con percorsi pensati per educare al rispetto del territorio e alla responsabilità condivisa.Una candidatura che nasce quindi da lontano e che oggi si rafforza nella volontà di trasformare l'esperienza maturata in un impegno istituzionale, fondato su un'idea chiara: una città cresce davvero quando le persone vengono messe nelle condizioni di partecipare, di essere parte attiva, di contribuire alle scelte.«Il mio percorso professionale mi ha dato molto – spiega–. Oggi sento il desiderio e la responsabilità di mettere questa esperienza a disposizione della mia città, contribuendo in maniera attiva al suo sviluppo».Al centro della sua proposta c'è una visione concreta: creare opportunità per le imprese, valorizzare lo sport come strumento di inclusione e crescita, sostenere il mondo associativo e rafforzare il dialogo con i cittadini, trasformando l'ascolto in azione.«Corato ha energie importanti che meritano di essere accompagnate e sostenute – aggiunge –. Servono programmazione, ascolto e capacità di tradurre le esigenze in azioni concrete, con uno sguardo attento alle opportunità di crescita».Il claim scelto per la campagna, "Lo dico, lo faccio", racconta bene il suo approccio: diretto, coerente, orientato ai risultati. Un modo di intendere l'impegno pubblico che punta a ricostruire fiducia e credibilità.«Mettersi in gioco oggi significa assumersi una responsabilità – conclude –. Lo faccio con spirito costruttivo e con la volontà di dare un contributo concreto al futuro della nostra comunità».