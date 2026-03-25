Vito Scaringella
Vito Scaringella
Speciale

Vito Scaringella candidato con l’Udc: «Corato va sostenuta con visione e concretezza»

Cinquant’anni, uomo di impresa e di sport, ha scelto di mettere a disposizione della città la sua esperienza

Corato - mercoledì 25 marzo 2026 10.36 Sponsorizzato
Sviluppo del territorio, sostegno alle imprese, attenzione allo sport e impegno sociale: è su questi assi che si fonda la candidatura di Vito Scaringella al consiglio comunale nella lista Udc, a sostegno del candidato sindaco Pietro Zona.

Cinquant'anni, imprenditore e uomo di sport, Vito Scaringella entra nella competizione elettorale portando con sé un percorso fatto di lavoro, relazioni e presenza concreta nella vita della città. Un impegno costruito giorno dopo giorno, a contatto diretto con le esigenze del territorio.

Negli anni, la sua attività si è caratterizzata anche per una forte attenzione alla salvaguardia ambientale, tradotta in iniziative e progetti capaci di sensibilizzare la comunità e coinvolgere le nuove generazioni. Un lavoro che ha spesso visto protagonisti anche i più piccoli, con percorsi pensati per educare al rispetto del territorio e alla responsabilità condivisa.

Una candidatura che nasce quindi da lontano e che oggi si rafforza nella volontà di trasformare l'esperienza maturata in un impegno istituzionale, fondato su un'idea chiara: una città cresce davvero quando le persone vengono messe nelle condizioni di partecipare, di essere parte attiva, di contribuire alle scelte.

«Il mio percorso professionale mi ha dato molto – spiega Vito Scaringella –. Oggi sento il desiderio e la responsabilità di mettere questa esperienza a disposizione della mia città, contribuendo in maniera attiva al suo sviluppo».

Al centro della sua proposta c'è una visione concreta: creare opportunità per le imprese, valorizzare lo sport come strumento di inclusione e crescita, sostenere il mondo associativo e rafforzare il dialogo con i cittadini, trasformando l'ascolto in azione.

«Corato ha energie importanti che meritano di essere accompagnate e sostenute – aggiunge –. Servono programmazione, ascolto e capacità di tradurre le esigenze in azioni concrete, con uno sguardo attento alle opportunità di crescita».

Il claim scelto per la campagna, "Lo dico, lo faccio", racconta bene il suo approccio: diretto, coerente, orientato ai risultati. Un modo di intendere l'impegno pubblico che punta a ricostruire fiducia e credibilità.

«Mettersi in gioco oggi significa assumersi una responsabilità – conclude –. Lo faccio con spirito costruttivo e con la volontà di dare un contributo concreto al futuro della nostra comunità».
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Politica
Elezioni amministrative 2026 Corato: sabato si presenta il candidato sindaco Pietro Zona
25 marzo 2026 Elezioni amministrative 2026 Corato: sabato si presenta il candidato sindaco Pietro Zona
Ponte di via Giappone trasformato in discarica abusiva: l'intervento di clean up del gruppo PuliAmo Corato
24 marzo 2026 Ponte di via Giappone trasformato in discarica abusiva: l'intervento di clean up del gruppo PuliAmo Corato
Altri contenuti a tema
M5S Corato: un piano da 20 milioni di euro per il futuro della città Politica M5S Corato: un piano da 20 milioni di euro per il futuro della città Martedì 17 marzo la consegna al sindaco De Benedittis
Comitato "SiRiforma" incontra i cittadini: gazebo informativo a Corato Politica Comitato "SiRiforma" incontra i cittadini: gazebo informativo a Corato L'appuntamento è previsto per domenica 15 marzo
Ospedale di Corato a rischio chiusura, interviene Fratelli d'Italia Politica Ospedale di Corato a rischio chiusura, interviene Fratelli d'Italia «Necessario convocare Consiglio Comunale Monotematico, Conferenza dei Sindaci della ASL Bari e Tavoli Tecnici con l'Assessore Regionale alla Sanità»
A Corato l'incontro pubblico “Un No per la democrazia, un No a questo governo” Politica A Corato l'incontro pubblico “Un No per la democrazia, un No a questo governo” Promosso dal Partito Democratico e dai Giovani Democratici di Corato
“Le cose che abbiamo in comune": a Corato si presenta la rete del civismo solidale Politica “Le cose che abbiamo in comune": a Corato si presenta la rete del civismo solidale L'incontro pubblico si svolgerà il 6 marzo
Amministrative Corato 2026: Pietro Zona è il candidato sindaco del centrodestra Politica Amministrative Corato 2026: Pietro Zona è il candidato sindaco del centrodestra «Inizio di una nuova fase politica per Corato, fondata su unità, responsabilità e visione»
Nasce a Corato "Intesa Riformista": conferenza stampa di presentazione lunedì 9 marzo Politica Nasce a Corato "Intesa Riformista": conferenza stampa di presentazione lunedì 9 marzo Alla conferenza stampa presenzieranno: Stefano Franco, Presidente Italia Viva provincia di Bari e Giovanni Lomoro, Segretario Provinciale di PSI
Nica Testino è la candidata sindaco di Nuova Umanità Politica Nica Testino è la candidata sindaco di Nuova Umanità Presentata oggi la sfidante di Corrado De Benedettis
Referendum: ora il SÌ della riconciliazione 
24 marzo 2026 Referendum: ora il SÌ della riconciliazione 
Giuseppe Quercia, segretario PD Corato: «Con il NO ha vinto la democrazia»
24 marzo 2026 Giuseppe Quercia, segretario PD Corato: «Con il NO ha vinto la democrazia»
Granoro su sostenibilità, efficienza energetica e digitalizzazione: investimenti oltre 18 milioni di euro
24 marzo 2026 Granoro su sostenibilità, efficienza energetica e digitalizzazione: investimenti oltre 18 milioni di euro
Virtus Corato, meritata vittoria di prestigio in casa della capolista Foggia
24 marzo 2026 Virtus Corato, meritata vittoria di prestigio in casa della capolista Foggia
Un lusinghiero quarto posto per l'Oriani all' agòn politikós di Frattamaggiore
24 marzo 2026 Un lusinghiero quarto posto per l'Oriani all' agòn politikós di Frattamaggiore
Incontri di Pace a Corato la Via Crucis cittadina
24 marzo 2026 Incontri di Pace a Corato la Via Crucis cittadina
Referendum sulla Giustizia 2026, i risultati a Corato. Vince il NO
23 marzo 2026 Referendum sulla Giustizia 2026, i risultati a Corato. Vince il NO
Referendum sulla Giustizia 2026: l'affluenza definitiva a Corato
23 marzo 2026 Referendum sulla Giustizia 2026: l'affluenza definitiva a Corato
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.