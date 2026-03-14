Comitato "SiRiforma" incontra i cittadini: gazebo informativo a Corato

Il Comitato cittadino SiRiforma di Corato annuncia una mattinata di mobilitazione e informazione rivolta a tutta la cittadinanza. Domenica 15 marzo, dalle ore 09:30 alle ore 13:00, i volontari del comitato saranno presenti con un gazebo in Piazza Cesare Battisti per illustrare i contenuti e le opportunità della proposta di riforma.L'iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di sensibilizzazione territoriale volte a promuovere una partecipazione consapevole al voto. L'obiettivo è quello di spiegare nel merito i pilastri della riforma, distribuendo materiale informativo cartaceo.«Siamo convinti che la riforma rappresenti un passo necessario per rendere la Giustizia Imparziale, Responsabile, Libera dalle correnti politiche e vogliamo che ogni cittadino di Corato possa esprimere il proprio voto avendo a disposizione dati chiari e oggettivi».