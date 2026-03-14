Corato, piazza Cesare Battisti
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Politica

Comitato "SiRiforma" incontra i cittadini: gazebo informativo a Corato

L'appuntamento è previsto per domenica 15 marzo

Corato - sabato 14 marzo 2026 Comunicato Stampa
Il Comitato cittadino SiRiforma di Corato annuncia una mattinata di mobilitazione e informazione rivolta a tutta la cittadinanza. Domenica 15 marzo, dalle ore 09:30 alle ore 13:00, i volontari del comitato saranno presenti con un gazebo in Piazza Cesare Battisti per illustrare i contenuti e le opportunità della proposta di riforma.

L'iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di sensibilizzazione territoriale volte a promuovere una partecipazione consapevole al voto. L'obiettivo è quello di spiegare nel merito i pilastri della riforma, distribuendo materiale informativo cartaceo.

«Siamo convinti che la riforma rappresenti un passo necessario per rendere la Giustizia Imparziale, Responsabile, Libera dalle correnti politiche e vogliamo che ogni cittadino di Corato possa esprimere il proprio voto avendo a disposizione dati chiari e oggettivi».
"Comitato SiRiforma" incontra i cittadiniDocumento PDF
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