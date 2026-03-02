“Le cose che abbiamo in comune": a Corato si presenta la rete del civismo solidale

Paolo Ciani: Segretario Nazionale di DemoS e Deputato. Promotore della Rete Civica Solidale, Ciani porta l'esperienza di chi coniuga l'impegno istituzionale con la visione di una società più coesa e umana.

Corrado De Benedittis (Sindaco di Corato): Espressione di un civismo che ha saputo farsi governo, mettendo al centro la tutela dei diritti, l'ambiente e la partecipazione attiva della cittadinanza. Garante della continuità del progetto politico a Corato e della sua apertura alle realtà civiche e associative locali.

Beniamino Marcone: Coordinatore cittadino di Demos e Vicesindaco di Corato, figura di raccordo fondamentale tra l'amministrazione locale e la rete politica che si sta consolidando sul territorio.

Mettere a sistema le energie migliori del territorio per costruire una proposta politica basata sulla prossimità, la partecipazione e il Bene Comune. È questo l'obiettivo dell'incontro pubblico, che si terrà il prossimoa Corato.​L'evento segna un passaggio cruciale per il panorama politico locale e dei comuni limitrofi in vista delle imminenti. Al centro del dibattito, la presentazione della, il progetto lanciato su scala nazionale dache punta ad aggregare forze civiche, cattolico-democratiche e sociali all'interno del perimetro del centro-sinistra.La proposta della Rete Civica Solidale, sostenuta dal Segretario Nazionale di DemoS l', nasce per dare voce a una cittadinanza che cerca una politica moderata nei toni ma incisiva nei valori della coesione e della giustizia sociale. Il convegno illustrerà come questa visione nazionale si cali concretamente nei territori, trasformando la scadenza elettorale in un'opportunità per applicare un modello di governo sussidiario, attento alla qualità della vita e allo sviluppo armonico della comunità.L'appuntamento di Corato non si esaurisce entro i confini municipali, ma si propone come un laboratorio per l'intero territorio. L'obiettivo è tessere una trama comune con le esperienze civiche anche delle città vicine che, come Corato, si apprestano al voto. Una "rete" capace di superare i campanilismi per costruire una piattaforma di valori condivisi, offrendo risposte collettive alle sfide di un territorio interconnesso.Interverranno:"La solidarietà non è solo un sentimento, ma un programma politico concreto. La Rete Civica Solidale è il luogo in cui le competenze civiche e l'ispirazione cattolico-democratica si incontrano per ridare dignità alla politica locale, partendo dalle cose che abbiamo in comune."L'appuntamento è fissato per il 6 marzo alle ore 18:30 – Sala Below – Via La Pergola 8 – Corato.