Azione, Ruggiero Mennea nominato Commissario provinciale di Bari ad interim

«Continua il percorso di crescita e radicamento di». Così il Segretario regionale di Azione,. «Per questo ho deciso di accettare la nomina ad interim di Commissario provinciale di Bari, ed è mia ferma intenzione rendere protagonista il partito in questa provincia di importanza fondamentale. In quest'ottica, nelle more della celebrazione dei nuovi congressi, ho deciso di affidare incarichi strategici a politici esperti e competenti. Ho nominato il Maestro Benedetto Grillo, già candidato alle scorse elezioni politiche, responsabile provinciale per le elezioni amministrative 2026. L'On. Rocco Pignataro sarà il responsabile provinciale Organizzazione e l'Ing. Cosimo Alberto De Gennaro sarà il responsabile provinciale per il tesseramento».«A loro va il mio augurio di buon lavoro, certo che con il loro prezioso apporto Azione avrà un ruolo da protagonista e a servizio dei cittadini in tutta la provincia di Bari», conclude il Segretario regionale Mennea.