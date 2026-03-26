Ruggiero Mennea
Ruggiero Mennea
Politica

Azione, Ruggiero Mennea nominato Commissario provinciale di Bari ad interim

L'ex segretario provinciale era il coratino Pino Picca

Corato - giovedì 26 marzo 2026 15.53 Comunicato Stampa
«Continua il percorso di crescita e radicamento di Azione in tutti i territori della Puglia». Così il Segretario regionale di Azione, Ruggiero Mennea. «Per questo ho deciso di accettare la nomina ad interim di Commissario provinciale di Bari, ed è mia ferma intenzione rendere protagonista il partito in questa provincia di importanza fondamentale. In quest'ottica, nelle more della celebrazione dei nuovi congressi, ho deciso di affidare incarichi strategici a politici esperti e competenti. Ho nominato il Maestro Benedetto Grillo, già candidato alle scorse elezioni politiche, responsabile provinciale per le elezioni amministrative 2026. L'On. Rocco Pignataro sarà il responsabile provinciale Organizzazione e l'Ing. Cosimo Alberto De Gennaro sarà il responsabile provinciale per il tesseramento».

«A loro va il mio augurio di buon lavoro, certo che con il loro prezioso apporto Azione avrà un ruolo da protagonista e a servizio dei cittadini in tutta la provincia di Bari», conclude il Segretario regionale Mennea.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Politica
La scuola “Luigi Santarella” di Corato tra le eccellenze del debate nazionale
26 marzo 2026 La scuola “Luigi Santarella” di Corato tra le eccellenze del debate nazionale
Il Liceo Artistico di Corato "sbarca " ai Lincei
25 marzo 2026 Il Liceo Artistico di Corato "sbarca" ai Lincei
Altri contenuti a tema
Vito Scaringella candidato con l’Udc: «Corato va sostenuta con visione e concretezza» Speciale Vito Scaringella candidato con l’Udc: «Corato va sostenuta con visione e concretezza» Cinquant’anni, uomo di impresa e di sport, ha scelto di mettere a disposizione della città la sua esperienza
M5S Corato: un piano da 20 milioni di euro per il futuro della città M5S Corato: un piano da 20 milioni di euro per il futuro della città Martedì 17 marzo la consegna al sindaco De Benedittis
Comitato "SiRiforma" incontra i cittadini: gazebo informativo a Corato Comitato "SiRiforma" incontra i cittadini: gazebo informativo a Corato L'appuntamento è previsto per domenica 15 marzo
Ospedale di Corato a rischio chiusura, interviene Fratelli d'Italia Ospedale di Corato a rischio chiusura, interviene Fratelli d'Italia «Necessario convocare Consiglio Comunale Monotematico, Conferenza dei Sindaci della ASL Bari e Tavoli Tecnici con l'Assessore Regionale alla Sanità»
A Corato l'incontro pubblico “Un No per la democrazia, un No a questo governo” A Corato l'incontro pubblico “Un No per la democrazia, un No a questo governo” Promosso dal Partito Democratico e dai Giovani Democratici di Corato
“Le cose che abbiamo in comune": a Corato si presenta la rete del civismo solidale “Le cose che abbiamo in comune": a Corato si presenta la rete del civismo solidale L'incontro pubblico si svolgerà il 6 marzo
Amministrative Corato 2026: Pietro Zona è il candidato sindaco del centrodestra Amministrative Corato 2026: Pietro Zona è il candidato sindaco del centrodestra «Inizio di una nuova fase politica per Corato, fondata su unità, responsabilità e visione»
Nasce a Corato "Intesa Riformista": conferenza stampa di presentazione lunedì 9 marzo Nasce a Corato "Intesa Riformista": conferenza stampa di presentazione lunedì 9 marzo Alla conferenza stampa presenzieranno: Stefano Franco, Presidente Italia Viva provincia di Bari e Giovanni Lomoro, Segretario Provinciale di PSI
Elezioni amministrative 2026 Corato: sabato si presenta il candidato sindaco Pietro Zona
25 marzo 2026 Elezioni amministrative 2026 Corato: sabato si presenta il candidato sindaco Pietro Zona
Vito Scaringella candidato con l’Udc: «Corato va sostenuta con visione e concretezza»
25 marzo 2026 Vito Scaringella candidato con l’Udc: «Corato va sostenuta con visione e concretezza»
Ponte di via Giappone trasformato in discarica abusiva: l'intervento di clean up del gruppo PuliAmo Corato
24 marzo 2026 Ponte di via Giappone trasformato in discarica abusiva: l'intervento di clean up del gruppo PuliAmo Corato
Referendum: ora il SÌ della riconciliazione 
24 marzo 2026 Referendum: ora il SÌ della riconciliazione 
Giuseppe Quercia, segretario PD Corato: «Con il NO ha vinto la democrazia»
24 marzo 2026 Giuseppe Quercia, segretario PD Corato: «Con il NO ha vinto la democrazia»
Granoro su sostenibilità, efficienza energetica e digitalizzazione: investimenti oltre 18 milioni di euro
24 marzo 2026 Granoro su sostenibilità, efficienza energetica e digitalizzazione: investimenti oltre 18 milioni di euro
Virtus Corato, meritata vittoria di prestigio in casa della capolista Foggia
24 marzo 2026 Virtus Corato, meritata vittoria di prestigio in casa della capolista Foggia
Un lusinghiero quarto posto per l'Oriani all' agòn politikós di Frattamaggiore
24 marzo 2026 Un lusinghiero quarto posto per l'Oriani all' agòn politikós di Frattamaggiore
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.