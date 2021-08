L’artista napoletano in concerto per il fuori programma di San Cataldo

67 foto A Corato la musica dei popoli di Enzo Avitabile e I Bottari di Portico

Uno spettacolo dal chiaro messaggio di rinascita e condivisione quello offerto dalla travolgente energia di Enzo Avitabile e i Bottari di Portico alla città di Corato nel fuori programma dei festeggiamenti in onore di San Cataldo di ieri sera.Il concerto gratuito tenutosi nella Villa Comunale, organizzato da Comune di Corato e dall'associazione Art Promotion, già promotrice di GustoJazz, di notevole rilevanza culturale e artistica, nazionale e sovranazionale, con la sua espressione dei linguaggi della tradizione popolare, ha spento così le varie polemiche suscitate negli scorsi giorni circa l'organizzazione e i costi, pur essendo stato presentato come "il più economico".Il noto sassofonista e compositore napoletano Enzo Avitabile ha portato a Corato la sua comprovata fama ed esperienza e la sua peculiare e continua ricerca di un suono inedito, non solo originale ma vitale ed essenziale.Con una carriera ricca di collaborazioni con artisti pop e rock di tutto il mondo, da James Brown a Tina Turner a Randy Crawford, senza tralasciare l'indimenticabile Pino Daniele, nel 2002 Avitabile ha poi vita al progetto con I Bottari di Portico con l'intento di recuperare e rivalutare il patrimonio lessico-musicale della sua terra e portando nel mondo l'idioma del suo Sud.Ne nasce un ritmo ancestrale, un folk innovativo, energico e pulsante che si fa portavoce dei linguaggi, della storia e della cultura dei popoli di cui racconta.Dalle origini, alle migrazioni, dall'attualità all'importanza delle cose semplici della vita, quella di Enzo Avitabile è una musica dei popoli che scava alla ricerca delle proprie radici e che si arricchisce mescolandosi con le molteplici vite e identità che si incontrano sul proprio percorso di vita.Un messaggio universale di pace, fratellanza, giustizia e accoglienza per una musica della condivisione, un abbraccio fra popoli e fra generazioni che dialogano attraverso la musica e si uniscono nello spirito della world culture con un unico linguaggio, quello che parte dal cuore.Ed è proprio al cuore e alle emozioni che punta dritto il sound schietto e autentico, ritmico ed energico, di Enzo Avitabile e I Bottari di Portico, una comunicazione espressiva e travolgente che ha ricordato l'importanza di essere e sentirsi comunità, popolo unito nella propria identità culturale che supera ogni tentativo di separazione.