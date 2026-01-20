A Corato, la presentazione degli studi per la rigenerazione dell’area Torre Palomba - Oasi

il Sindaco Corrado De Benedittis;

l'Assessora alla Qualità Urbana Antonella Varesano;

il Dirigente del Settore Urbanistica, Arch. Antonio Vendola;

i progettisti incaricati.

L'Amministrazione comunale invita la cittadinanza – e in particolare i residenti dell'area Torre Palomba - Oasi – a partecipare alla presentazione degli studi e delle analisi condotte nell'ambito del Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana (DPRU). Nel corso degli ultimi mesi è stato svolto un approfondito lavoro di ricognizione e programmazione sulla zona residenziale "Cr" prevista dal Piano Regolatore Generale, che comprende l'area Torre Palomba - Oasi.L'incontro sarà l'occasione per illustrare gli esiti di questo percorso e per raccogliere contributi, osservazioni e riflessioni da parte dei cittadini e dei residenti. L'appuntamento è fissato per mercoledì 21 gennaio, alle ore 18.30, presso Torre Palomba.Interverranno: