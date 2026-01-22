Una nuova prospettiva di rigenerazione per la zona Torre Palomba-Oasi

Dopo un attento lavoro di analisi, ricognizione e programmazione sulla zona residenziale "Cr", prevista dal Piano Regolatore Urbano, che comprende l'area, il 21 gennaio, presso Torre Palomba si è svolto un incontro aperto all'intera cittadinanza.La zona rientra tra gli ambiti interessati dal, strumento urbanistico strategico che identifica le aree urbane degradate o da riqualificare, pianificando interventi integrati per migliorarne la qualità e la vivibilità.Obiettivo dell'incontro è stato quello di presentare gli studi avviati dall'Amministrazione De Benedittis da cui emerge la situazione attuale della zona e si delineano le possibili prospettive.La zona analizzata attentamente dall'architetto Antonio Vendola, dirigente del IV settore, presenta ad oggi: la rete gas (mancante all'80%), pubblica illuminazione (mancante all'85%), segnaletica orizzontale e verticale (assenti al 95% e 85%), piste ciclabili, fogna bianca o videosorveglianza pubblica (assenti al 100%).Questo quadro denota un'assenza totale della "città pubblica" comprensiva delle infrastrutture e una mancanza delle basilari prerogative urbanistiche.A queste carenze si accostano: una posizione intermedia tra città, zona artigianale-industriale e campagna, spazi aperti con benefici ecologici e paesaggistici, presenza di assi storici (S.Magno, Regio Tratturo Barletta-Grumo), vicinanza al Parco Nazionale dell'Alta Murgia.Su questi fattori, e su quelli precedentemente elencati, l'attuale amministrazione nell'operato del Sindaco, Corrado De Benedittis e dell'assessora Antonella Varesano, insieme agli uffici e ai tecnici incaricati, ha tracciato un lavoro di pianificazione e di rigenerazione urbana della zona Cr.Il Documento di Rigenerazione Urbana, oltre ad esprimere una visione urbanistica di questo territorio costituisce la premessa necessaria per accedere ai finanziamenti regionali destinati alla rigenerazione urbana e quindi alla realizzazione degli interventi.