Biblioteca Comunale Matteo Renato Imbriani
Biblioteca Comunale Matteo Renato Imbriani
Eventi

A Corato la presentazione del Comitato Puglia per la sensibilizzazione su Neurosviluppo e Neurodivergenze

Si terrà alle ore 16:30 di venerdì 13 marzo 2026 presso la Sala multimediale della Biblioteca comunale

Corato - mercoledì 11 marzo 2026 10.54 Comunicato Stampa
Venerdì 13 marzo 2026 presso la Sala multimediale della Biblioteca comunale, alle ore 16:30, durante l'evento "Conoscere comprendere, agire insieme per le Neurodivergenze" si svolgerà la presentazione del Comitato Puglia per la Sensibilizzazione su Neurosviluppo e Neurodivergenze.

L'iniziativaintende avviare ufficialmente il percorso del Comitato regionale, nato con finalità civiche, sociali e culturali orientate alla promozione dei diritti, alla diffusione di una corretta informazione sui disturbi del neurosviluppo e sulle neurodivergenze, nonché al rafforzamento del dialogo tra istituzioni, servizi sanitari, scuola, associazionismo e cittadinanza.

Il Comitato si propone in particolare di:
  • diffondere conoscenza e sensibilizzazione sui disturbi del neurosviluppo (tra cui disturbo dello spettro autistico, ADHD, disturbi della comunicazione, disturbi specifici dell'apprendimento e altre condizioni correlate);
  • promuovere il riconoscimento e la tutela dei diritti delle persone con tali condizioni, in linea con la normativa nazionale e con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;
  • contrastare stigma e disinformazione attraverso attività di informazione, formazione e sensibilizzazione;
  • favorire il dialogo e la collaborazione tra istituzioni, servizi sanitari, scuola, università, associazioni e cittadinanza;
  • contribuire alla costruzione di politiche e pratiche inclusive che migliorino la qualità della presa in carico, dell'inclusione scolastica e del benessere delle persone neurodivergenti.
Il Comitato ha una composizione aperta e plurale, che coinvolge professionisti del settore, rappresentanti istituzionali, associazioni, persone con disturbi del neurosviluppo e loro familiari, con l'intento di costruire uno spazio di confronto e cooperazione tra competenze diverse.

L'adesione al Comitato, prevista sia per la Pubblica Amministrazione e singoli cittadini, avviene semplicemente utilizzando un modello realizzato con Google Moduli e disponibile al link
A Corato la presentazione del Comitato Puglia per la Sensibilizzazione su Neurosviluppo e NeurodivergenzeDocumento PDF
  • eventi
Corato Connect incontra le Partite IVA: innovazione e crescita per il tessuto economico della città
11 marzo 2026 Corato Connect incontra le Partite IVA: innovazione e crescita per il tessuto economico della città
AVIS Corato: una giornata gratuita di screening delle funzioni cognitive
11 marzo 2026 AVIS Corato: una giornata gratuita di screening delle funzioni cognitive
Altri contenuti a tema
Fondazione SECA presenta "The man Jesus", lo spettacolo teatrale sulla vita di Gesù Speciale Fondazione SECA presenta "The man Jesus", lo spettacolo teatrale sulla vita di Gesù In programma il 21 marzo al Polo Museale di Trani
In memoria di Peppino Impastato: a Corato l'incontro con il fratello Giovanni Vita di Città In memoria di Peppino Impastato: a Corato l'incontro con il fratello Giovanni In programma mercoledì 11 marzo
“Cuore di donna”: a Corato uno screening gratuito per la prevenzione della malattia cardiaca femminile Vita di Città “Cuore di donna”: a Corato uno screening gratuito per la prevenzione della malattia cardiaca femminile Appuntamento previsto l'8 marzo
A Corato sette workshop gratuiti dedicati alle donne A Corato sette workshop gratuiti dedicati alle donne Il programma completo
Al Polo Museale di Trani un omaggio alle donne che hanno cambiato il mondo Speciale Al Polo Museale di Trani un omaggio alle donne che hanno cambiato il mondo Uno spettacolo teatrale con Sara Santucci e Chiara Dimaggio
"In Gamba": a Corato l'incontro con la sociologa Daniela Ciaffi "In Gamba": a Corato l'incontro con la sociologa Daniela Ciaffi Si svolgerà il 26 febbraio
L’istituto Comprensivo Tattoli - de Gasperi protagonista al progetto “In Gamba” Vita di Città L’istituto Comprensivo Tattoli - de Gasperi protagonista al progetto “In Gamba” «Investire nella mobilità sostenibile significa investire nel futuro dei nostri studenti»
“Finché per sempre non cadrà a pezzi”: romance, salute mentale e modelli positivi di relazione “Finché per sempre non cadrà a pezzi”: romance, salute mentale e modelli positivi di relazione L'incontro della a giovane scrittrice Jennifer Soldano alla Libreria Ubik Corato
Scoperto cimitero di auto rubate nel cuore del parco dell'Alta Murgia
11 marzo 2026 Scoperto cimitero di auto rubate nel cuore del parco dell'Alta Murgia
Fondazione SECA presenta "The man Jesus ", lo spettacolo teatrale sulla vita di Gesù
11 marzo 2026 Fondazione SECA presenta "The man Jesus", lo spettacolo teatrale sulla vita di Gesù
Boom di iscrizioni per il Liceo Classico e delle Scienze Umane Oriani di Corato
10 marzo 2026 Boom di iscrizioni per il Liceo Classico e delle Scienze Umane Oriani di Corato
Al via il progetto dell’Ambito Corato–Ruvo–Terlizzi per prevenire l’uso di sostanze e i rischi del web
10 marzo 2026 Al via il progetto dell’Ambito Corato–Ruvo–Terlizzi per prevenire l’uso di sostanze e i rischi del web
Nasce a Corato “Intesa Riformista”, un nuovo laboratorio politico per il centrosinistra
10 marzo 2026 Nasce a Corato “Intesa Riformista”, un nuovo laboratorio politico per il centrosinistra
Variazione orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Servizi Sociali di Corato
10 marzo 2026 Variazione orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Servizi Sociali di Corato
Un secolo di fede e comunità: quando Corato celebra le sue radici
9 marzo 2026 Un secolo di fede e comunità: quando Corato celebra le sue radici
L'Associazione gli Amici di Nicola e del piccolo Luigi Mariano dona un'apparecchiatura respiratoria al reparto pediatria di Bari
9 marzo 2026 L'Associazione gli Amici di Nicola e del piccolo Luigi Mariano dona un'apparecchiatura respiratoria al reparto pediatria di Bari
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.