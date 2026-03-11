Eventi
A Corato la presentazione del Comitato Puglia per la sensibilizzazione su Neurosviluppo e Neurodivergenze
Si terrà alle ore 16:30 di venerdì 13 marzo 2026 presso la Sala multimediale della Biblioteca comunale
Corato - mercoledì 11 marzo 2026 10.54 Comunicato Stampa
Venerdì 13 marzo 2026 presso la Sala multimediale della Biblioteca comunale, alle ore 16:30, durante l'evento "Conoscere comprendere, agire insieme per le Neurodivergenze" si svolgerà la presentazione del Comitato Puglia per la Sensibilizzazione su Neurosviluppo e Neurodivergenze.
L'iniziativaintende avviare ufficialmente il percorso del Comitato regionale, nato con finalità civiche, sociali e culturali orientate alla promozione dei diritti, alla diffusione di una corretta informazione sui disturbi del neurosviluppo e sulle neurodivergenze, nonché al rafforzamento del dialogo tra istituzioni, servizi sanitari, scuola, associazionismo e cittadinanza.
Il Comitato si propone in particolare di:
L'adesione al Comitato, prevista sia per la Pubblica Amministrazione e singoli cittadini, avviene semplicemente utilizzando un modello realizzato con Google Moduli e disponibile al link
- diffondere conoscenza e sensibilizzazione sui disturbi del neurosviluppo (tra cui disturbo dello spettro autistico, ADHD, disturbi della comunicazione, disturbi specifici dell'apprendimento e altre condizioni correlate);
- promuovere il riconoscimento e la tutela dei diritti delle persone con tali condizioni, in linea con la normativa nazionale e con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;
- contrastare stigma e disinformazione attraverso attività di informazione, formazione e sensibilizzazione;
- favorire il dialogo e la collaborazione tra istituzioni, servizi sanitari, scuola, università, associazioni e cittadinanza;
- contribuire alla costruzione di politiche e pratiche inclusive che migliorino la qualità della presa in carico, dell'inclusione scolastica e del benessere delle persone neurodivergenti.
L'adesione al Comitato, prevista sia per la Pubblica Amministrazione e singoli cittadini, avviene semplicemente utilizzando un modello realizzato con Google Moduli e disponibile al link