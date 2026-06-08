Avis Corato
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Attualità

Avis Corato celebra 45 anni di solidarietà con una raccolta straordinaria di sangue

In programma domenica 14 giugno

Corato - lunedì 8 giugno 2026 18.47 Comunicato Stampa
In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, che si celebra in tutto il mondo domenica 14 giugno, Avis Comunale Corato ODV lancia un forte appello alla solidarietà cittadina e promuove una mattinata di raccolta straordinaria per rispondere al fisiologico calo delle donazioni che si registra con l'arrivo dei mesi caldi.

Nella mattinata di domenica 14 giugno, dalle ore 08:00 alle ore 11:30, sarà possibile donare il sangue presso l'Ospedale di Corato. La Giornata Mondiale di quest'anno assume un significato ancora più profondo per la comunità locale: coincide infatti con il 45° anniversario della fondazione di Avis Corato.

Per celebrare questo straordinario traguardo di longevità e impegno sociale, l'associazione ha voluto riservare un ringraziamento speciale a tutti coloro che compiranno il gesto del dono nella mattinata di domenica. A ciascun donatore sarà infatti omaggiata l'esclusiva maglia gialla dei 45 anni di Avis Corato, un simbolo d'identità, orgoglio e profonda gratitudine per una storia di solidarietà che dura da quasi mezzo secolo sul territorio.

La campagna di sensibilizzazione prenderà il via già da venerdì 12 giugno, coinvolgendo uno dei luoghi simbolo della città. La statua del Monumento al Donatore, situata in Piazza Vittorio Emanuele II, sarà avvolta da un drappo rosso intorno alla vita e l'intero monumento sarà illuminato di rosso per tutto il fine settimana. Un forte richiamo visivo per ricordare a tutta la cittadinanza che il bisogno di sangue non va in vacanza e che ogni singola sacca può fare la differenza per una vita umana.

L'invito del Presidente di Avis Corato, Federico Lotito: «Domenica non celebriamo solo una ricorrenza, ma l'altruismo puro di una Corato che risponde sempre presente. Questa Giornata Mondiale coincide con il traguardo dei nostri 45 anni di vita associativa e vogliamo festeggiarlo nel modo più bello: donando. Con l'estate ormai alle porte, il sistema trasfusionale affronta il momento più difficile dell'anno, ma il bisogno di sangue negli ospedali non si ferma mai. Invito soprattutto i giovani che vogliono compiere questo passo per la prima volta, a raggiungerci domenica mattina.

Sarà l'occasione per ringraziarvi consegnandovi la nostra maglia celebrativa. Dimostriamo ancora una volta che la solidarietà della nostra comunità è più forte del caldo estivo." Per garantire una migliore gestione dei flussi e ridurre i tempi di attesa, Avis Corato invita i donatori a prenotare la propria donazione contattando i consueti canali dell'associazione.»
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