A Corato lo "Yarn Bombing" per sensibilizzare sulla sordocecità

Un vero e proprio, un "bombardamento di filato", organizzato dal centro per anzianidella cooperativa Eos con l'associazione, in favore, sede di Molfetta. Questa creativa e divertente tecnica di arte di strada ha colorato piazza Vittorio Emanuele, nei pressi delle giostrine dei bambini per sensibilizzare alladel 27 giugno e celebrata a Corato nel pomeriggio del 3 luglio.Lo "yarn bombing" consiste nel rivestire oggetti urbani con lavori a maglia o all'uncinetto, creando installazioni variopinte e vivaci. È un modo creativo per decorare spazi pubblici o privati, spesso con l'obiettivo di portare attenzione all'arte tessile, al territorio e a cause sociali.Le mattonelle a uncinetto recuperate dall'albero incantato e il suggestivo albero di Natale del chiostro comunale con le api e le coccinelle prendono vita in questo nuovo progetto nato per dare luce e speranza su una disabilità complessa e ancora poco conosciuta.Il, esposto sulla targa ricordo, condivide il sito di questa importante realtà sociale di Molfetta con la sua storia e le sue mission.Molto apprezzata la presenza dell'associazionecon i volontari della "Clown care therapy" dell'"Albero del sorriso", che da oltre dieci anni portano sorrisi e allegria nei reparti degli ospedali e non solo.Ancora una volta, gli anziani diventano promotori di azioni nate per tutelare i diritti delle fragilità a salvaguardia dei valori come la solidarietà e la fratellanza.«Gli organizzatori ringraziano l'amministrazione comunale per aver condiviso l'iniziativa, la referente della Lega del filo d'oro sede di Molfetta, Fiorella Grillo, e l'associazione Albero della vita per aver animato e fatto divertire i bambini».