A Corato un incontro sulla libertà di stampa

In un'epoca attraversata da profondi cambiamenti nel modo di comunicare, da pressioni sempre più forti sulla libera informazione e da nuove minacce al pluralismo, cresce l'urgenza di fermarsi a riflettere in modo consapevole e condiviso sul valore della libertà di stampa.Per rispondere a questa esigenza, l'Ordine dei Giornalisti Puglia e l'Ufficio Cultura e Comunicazioni Sociali dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, in collaborazione con il mensile "In Comunione" e la Biblioteca Diocesana "Arcivescovo Giovanni" di Trani promuovono un incontro formativo rivolto ai professionisti dell'informazione, aperto anche a studenti e operatori del settore.L'evento, dal titolo "Libertà di stampa tra storia e diritto: fondamenti, limiti e sfide attuali", si terrà martedì 25 novembre 2025, dalle ore 17:00 alle 20:00, a Corato.Il corso attribuirà 5 crediti deontologici validi per la formazione professionale continua dei giornalisti, secondo quanto previsto dall'art. 7 del DPR 137/2012 e dal Regolamento del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti.L'iniziativa nasce con l'intento di offrire un'occasione di approfondimento sul tema della libertà di stampa, ripercorrendone le radici storiche, analizzandone il quadro normativo e aprendo uno spazio di confronto sui suoi limiti, sulle sue fragilità e sulle sfide più attuali. Nel corso dell'incontro, il professor Giovanni Capurso, docente e storico, proporrà un'analisi dell'evoluzione della libertà di stampa nel contesto delle democrazie occidentali.Il giornalista Riccardo Losappio, direttore dell'Ufficio Cultura e Comunicazioni Sociali dell'Arcidiocesi, offrirà una riflessione sul ruolo del giornalista nel complesso equilibrio tra diritto di cronaca e responsabilità sociale.Infine, il professor Nicola Colaianni, già magistrato e giurista, affronterà il tema dal punto di vista giuridico e costituzionale, con uno sguardo anche alla normativa internazionale.«La libertà di stampa – afferma Riccardo Losappio – non è un privilegio riservato alla categoria giornalistica, ma una delle pietre angolari della democrazia e della convivenza civile. Essa richiede competenza, rigore etico e piena consapevolezza della propria funzione pubblica. Con questo corso, si vuole offrire uno spazio di formazione e di riflessione in cui il sapere giuridico, l'esperienza giornalistica e la coscienza civile possano incontrarsi, dialogare e contribuire alla costruzione di un'informazione davvero libera, rispettosa e orientata al bene comune».