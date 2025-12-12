Eventi
A Corato una notte di jazz con Enrico Rava e il suo “Fearless Five”
Il progetto vincitore dei premi per il 2024 “Disco dell’anno” e “Formazione dell’anno”
Corato - venerdì 12 dicembre 2025 9.44
Un fuoriserie jazz nella rassegna "La Grammatica delle abitudini" che ha fatto vibrare tutto il teatro. Ieri 11 dicembre, il tanto atteso maestro della tromba Enrico Rava, insieme ai suoi quattro compagni di viaggio, ha portato in scena il progetto "Fearless Five".
Uno spettacolo che si è trasformato in un vero e proprio viaggio tra rimandi alla grande tradizione del jazz pur guardando con decisione verso il futuro, grazie ai quattro giovanissimi che lo hanno accompagnato in questa magica serata: Matteo Paggi al trombone e all'elettronica, alla batteria la cantante Evita Polidoro, al contrabbasso Francesco Ponticelli e alla chitarra Francesco Diodati.
Un quintetto in cui ciascuno ha avuto pari importanza, suonando all'unisono su una stessa linea espressiva: l'esperienza di Rava non ha sovrastato i quattro che con la loro energia, inventiva e coraggio creativo hanno reso lo spettacolo ancora più coinvolgente e intenso. «All'interno di un cartellone di prosa, di danza e anche letterario, abbiamo, con grande soddisfazione, inserito questa serata per accogliere, probabilmente, l'ultima testimonianza di quello che è un percorso che in questa città abbiamo avviato già nel '98», ha così introdotto lo spettacolo l'assessore Beniamino Marcone. «Dopo 24 anni, Enrico Rava ritorna in una narrazione che è un po' quella che questa città, da tanto tempo, porta avanti. Non è soltanto una narrazione musicale jazzistica, ma in realtà è una narrazione culturale molto più ampia».
«In questa città ho tanti amici straordinari da Gianluca Petrella a Roberto Ottaviano», ha affermato commosso Enrico Rava. «Sono molto felice di essere qua malgrado alla mia età mi costi moltissimo fare questi viaggi».
Il progetto "Fearless Five" è risultato vincitore del premio per il 2024 come "Disco dell'anno" e "Formazione dell'anno" da parte della storica rivista "Musica Jazz", in occasione dell'annuale referendum del Top Jazz.
L'evento, organizzato dall'Associazione Cultural Art Promotion, si inserisce nel percorso di GustoJazz, il Festival musicale che da anni valorizza il territorio di Corato attraverso grandi nomi della scena jazzistica internazionale.
