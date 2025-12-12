A Corato una notte di jazz con Enrico Rava e il suo “Fearless Five”

6 foto "Fearless Five" di Enrico Rava

Un fuoriserie jazz nella rassegna "" che ha fatto vibrare tutto il teatro. Ieri 11 dicembre, il tanto atteso, insieme ai suoi quattro compagni di viaggio, ha portato in scena il progetto "".Uno spettacolo che si è trasformato in un vero e proprio viaggio tra rimandi alla grande tradizione del jazz pur guardando con decisione verso il futuro, grazie ai quattro giovanissimi che lo hanno accompagnato in questa magica serata:al trombone e all'elettronica, alla batteria la cantante, al contrabbassoe alla chitarraUn quintetto in cui ciascuno ha avuto pari importanza, suonando all'unisono su una stessa linea espressiva: l'esperienza di Rava non ha sovrastato i quattro che con la loro energia, inventiva e coraggio creativo hanno reso lo spettacolo ancora più coinvolgente e intenso.«All'interno di un cartellone di prosa, di danza e anche letterario, abbiamo, con grande soddisfazione, inserito questa serata per accogliere, probabilmente, l'ultima testimonianza di quello che è un percorso che in questa città abbiamo avviato già nel '98», ha così introdotto lo spettacolo l'assessore Beniamino Marcone. «Dopo 24 anni, Enrico Rava ritorna in una narrazione che è un po' quella che questa città, da tanto tempo, porta avanti. Non è soltanto una narrazione musicale jazzistica, ma in realtà è una narrazione culturale molto più ampia».«In questa città ho tanti amici straordinari da Gianluca Petrella a Roberto Ottaviano», ha affermato commosso Enrico Rava. «Sono molto felice di essere qua malgrado alla mia età mi costi moltissimo fare questi viaggi».Il progetto "Fearless Five" è risultato vincitore delda parte della storica rivista "", in occasione dell'annuale referendum delL'evento, organizzato dall', si inserisce nel percorso di GustoJazz, il Festival musicale che da anni valorizza il territorio di Corato attraverso grandi nomi della scena jazzistica internazionale.