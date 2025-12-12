Foto Anna Lops" />
"Fearless Five" di Enrico Rava. Foto Anna Lops
Eventi

A Corato una notte di jazz con Enrico Rava e il suo “Fearless Five”

Il progetto vincitore dei premi per il 2024 “Disco dell’anno” e “Formazione dell’anno”

Corato - venerdì 12 dicembre 2025 9.44
Un fuoriserie jazz nella rassegna "La Grammatica delle abitudini" che ha fatto vibrare tutto il teatro. Ieri 11 dicembre, il tanto atteso maestro della tromba Enrico Rava, insieme ai suoi quattro compagni di viaggio, ha portato in scena il progetto "Fearless Five".

Uno spettacolo che si è trasformato in un vero e proprio viaggio tra rimandi alla grande tradizione del jazz pur guardando con decisione verso il futuro, grazie ai quattro giovanissimi che lo hanno accompagnato in questa magica serata: Matteo Paggi al trombone e all'elettronica, alla batteria la cantante Evita Polidoro, al contrabbasso Francesco Ponticelli e alla chitarra Francesco Diodati.

Un quintetto in cui ciascuno ha avuto pari importanza, suonando all'unisono su una stessa linea espressiva: l'esperienza di Rava non ha sovrastato i quattro che con la loro energia, inventiva e coraggio creativo hanno reso lo spettacolo ancora più coinvolgente e intenso.
6 foto"Fearless Five" di Enrico Rava
"Fearless Five" di Enrico Rava"Fearless Five" di Enrico Rava"Fearless Five" di Enrico Rava"Fearless Five" di Enrico Rava"Fearless Five" di Enrico Rava"Fearless Five" di Enrico Rava
«All'interno di un cartellone di prosa, di danza e anche letterario, abbiamo, con grande soddisfazione, inserito questa serata per accogliere, probabilmente, l'ultima testimonianza di quello che è un percorso che in questa città abbiamo avviato già nel '98», ha così introdotto lo spettacolo l'assessore Beniamino Marcone. «Dopo 24 anni, Enrico Rava ritorna in una narrazione che è un po' quella che questa città, da tanto tempo, porta avanti. Non è soltanto una narrazione musicale jazzistica, ma in realtà è una narrazione culturale molto più ampia».

«In questa città ho tanti amici straordinari da Gianluca Petrella a Roberto Ottaviano», ha affermato commosso Enrico Rava. «Sono molto felice di essere qua malgrado alla mia età mi costi moltissimo fare questi viaggi».

Il progetto "Fearless Five" è risultato vincitore del premio per il 2024 come "Disco dell'anno" e "Formazione dell'anno" da parte della storica rivista "Musica Jazz", in occasione dell'annuale referendum del Top Jazz.

L'evento, organizzato dall'Associazione Cultural Art Promotion, si inserisce nel percorso di GustoJazz, il Festival musicale che da anni valorizza il territorio di Corato attraverso grandi nomi della scena jazzistica internazionale.
  • teatro comunale
Gionata nazionale dedicata alle persone scomparse: Corato si illumina di verde
12 dicembre 2025 Gionata nazionale dedicata alle persone scomparse: Corato si illumina di verde
Operazione di polizia in via Nicola Salvi  
12 dicembre 2025 Operazione di polizia in via Nicola Salvi  
Altri contenuti a tema
L’incanto de “La sera dei miracoli” inaugura il Natale coratino L’incanto de “La sera dei miracoli” inaugura il Natale coratino La “CeraLacca Band” omaggia Lucio Dalla
Malika Ayane, Edoardo Purgatori e Filippo Contri in scena con “Brokeback Mountain” Malika Ayane, Edoardo Purgatori e Filippo Contri in scena con “Brokeback Mountain” Primo appuntamento della stagione teatrale 2025/2026
Corato riconosciuta "città d'arte": il turismo vola con una crescita a doppia cifra Vita di Città Corato riconosciuta "città d'arte": il turismo vola con una crescita a doppia cifra Il settore extra-alberghiero e le politiche comunali coerenti trainano arrivi e presenze, con l'identità culturale al centro della strategia di sviluppo
Teatro comunale di Corato, aggiudicati i lavori per l'efficientamento energetico Attualità Teatro comunale di Corato, aggiudicati i lavori per l'efficientamento energetico Il costo totale dell’intervento è pari a 500mila euro
"Ritorno al Globe" in scena al Teatro Comunale Associazioni "Ritorno al Globe" in scena al Teatro Comunale Torna la compagnia di attori amatoriali dell’Associazione culturale "I libri di Medea"
La Disfida di Barletta Il Sipario, la storia e la persistenza del mito Cultura La Disfida di Barletta Il Sipario, la storia e la persistenza del mito L’iniziativa rientra nel programma celebrativo promosso dal Comune di Corato per i 150 anni dall’inaugurazione del Teatro Comunale.
Teatro: Napoli conquista Corato con "Vasame - L’amore Rivoluzionario" Teatro: Napoli conquista Corato con "Vasame - L’amore Rivoluzionario" Grande successo per il primo evento del cartellone della stagione teatrale 2025
Oggi si inaugura la nuova stagione teatrale 2024/2025 “La Grammatica delle Abitudini” Cultura Oggi si inaugura la nuova stagione teatrale 2024/2025 “La Grammatica delle Abitudini” Alle 20.30 in scena “VASAME - L'amore è rivoluzionario” con Marisa Laurito e Enzo Gragnaniello
Si presenta ufficialmente il brand "Corato Cultivar Bellezza "
12 dicembre 2025 Si presenta ufficialmente il brand "Corato Cultivar Bellezza"
"Cosa cambierà nel mondo del lavoro? ", la risposta al liceo Oriani di Corato
11 dicembre 2025 "Cosa cambierà nel mondo del lavoro?", la risposta al liceo Oriani di Corato
"Untitled ": la voce silenziosa di una generazione tra terra e cielo
11 dicembre 2025 "Untitled": la voce silenziosa di una generazione tra terra e cielo
Open day all'istituto comprensivo "Tattoli De Gasperi " di Corato
11 dicembre 2025 Open day all'istituto comprensivo "Tattoli De Gasperi" di Corato
Torna a Corato Enrico Rava, autorevole trombettista del jazz internazionale
11 dicembre 2025 Torna a Corato Enrico Rava, autorevole trombettista del jazz internazionale
Ad Andria il primo intervento per ictus ischemico con "SENDit ": nella equipe anche il dottor coratino Quinto
11 dicembre 2025 Ad Andria il primo intervento per ictus ischemico con "SENDit": nella equipe anche il dottor coratino Quinto
Al via a Corato la prima edizione di "In cammino per Ventotene "
11 dicembre 2025 Al via a Corato la prima edizione di "In cammino per Ventotene"
"Rami di CULTura ": al via le prime riprese del nuovo docufilm dell' Archeoclub di Corato
11 dicembre 2025 "Rami di CULTura": al via le prime riprese del nuovo docufilm dell' Archeoclub di Corato
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.