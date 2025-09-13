Teatro Comunale Corato
Teatro Comunale Corato
Attualità

Teatro comunale di Corato, aggiudicati i lavori per l'efficientamento energetico

Il costo totale dell’intervento è pari a 500mila euro

Corato - sabato 13 settembre 2025 Comunicato Stampa
Sono stati aggiudicati i lavori per il miglioramento energetico del Teatro Comunale, con un progetto che rispetta pienamente i principi del Decreto Rinnovabili (D. Lgs. 199/2021).

L'intervento prevede la sostituzione del sistema di generazione termica con pompe di calore ad alta efficienza, in grado di gestire riscaldamento e climatizzazione in tutte le aree del teatro.

Tra le migliorie previste si annoverano: una climatizzazione più efficace della zona palco; interventi per garantire maggiore comfort acustico; infine, l'implementazione di un sistema avanzato di controllo e monitoraggio dell'impianto.

Il costo totale dell'intervento è pari a 500mila euro, di cui 400mila finanziati con fondi PNRR e 100mila cofinanziati dal comune.
  • Teatro
  • teatro comunale
Lavori pubblici, in fase di completamento i marciapiedi di Corato
13 settembre 2025 Lavori pubblici, in fase di completamento i marciapiedi di Corato
Xylella, allarme per la Piana degli Ulivi Monumentali
13 settembre 2025 Xylella, allarme per la Piana degli Ulivi Monumentali
Altri contenuti a tema
Castel dei Mondi, giù il sipario sul Festival. Ma c’è la ciliegina finale Speciale Castel dei Mondi, giù il sipario sul Festival. Ma c’è la ciliegina finale Positivo riscontro di critica e di pubblico per la kermesse di Andria con il sostegno di Regione Puglia e Puglia culture
“Una Finestra sul Cortile”: primo weekend settembrino per il Festival Castel dei Mondi Speciale “Una Finestra sul Cortile”: primo weekend settembrino per il Festival Castel dei Mondi Ai nastri di partenza la storica kermesse promossa dalla Città di Andria, con Regione Puglia e Puglia Culture
The Lost King, con Franco Ferrante e con la riscrittura di Lidia Bucci al Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria Speciale The Lost King, con Franco Ferrante e con la riscrittura di Lidia Bucci al Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria Appuntamento per sabato 6 settembre presso il Centro Fornaci alle ore 21.15
"...Fino alle stelle!": lo spettacolo finale per i 150 anni del Teatro di Corato Eventi "...Fino alle stelle!": lo spettacolo finale per i 150 anni del Teatro di Corato È una commedia musicale che si terrà domenica 27 aprile
"Pulcinella e Gennarino, cacciatori per caso": lo spettacolo di Arca Vita di Città "Pulcinella e Gennarino, cacciatori per caso": lo spettacolo di Arca Si svolgerà nelle giornate del 12 e 13 aprile
Torna a Corato il festival "Il Giullare" con lo spettacolo "Io-La Rinascita" Eventi Torna a Corato il festival "Il Giullare" con lo spettacolo "Io-La Rinascita" Lo spettacolo è rivolto agli studenti dell“Oriani-Tandoi”
"Ritorno al Globe" in scena al Teatro Comunale Associazioni "Ritorno al Globe" in scena al Teatro Comunale Torna la compagnia di attori amatoriali dell’Associazione culturale "I libri di Medea"
Il povero Piero spettacolo teatrale organizzato dal gruppo teatrale Arca Associazioni Il povero Piero spettacolo teatrale organizzato dal gruppo teatrale Arca Commedia brillante in occasione della giornata del dialetto e delle lingue locali
Molfetta-Corato, Mastroviti: «Non sarà una partita facile. Leonetti? Indisponibile»
12 settembre 2025 Molfetta-Corato, Mastroviti: «Non sarà una partita facile. Leonetti? Indisponibile»
Corato capitale del cinema indipendente: inaugurato l’Apulia Web Fest
12 settembre 2025 Corato capitale del cinema indipendente: inaugurato l’Apulia Web Fest
Castel dei Mondi, giù il sipario sul Festival. Ma c’è la ciliegina finale
12 settembre 2025 Castel dei Mondi, giù il sipario sul Festival. Ma c’è la ciliegina finale
Al lido “La Conchiglia " di Bisceglie «accompagniamo turisti e clienti fino alla fine dell’estate»
12 settembre 2025 Al lido “La Conchiglia" di Bisceglie «accompagniamo turisti e clienti fino alla fine dell’estate»
Tradizione, impresa e territorio: il valore celebrato dal premio alla famiglia Sanguedolce
12 settembre 2025 Tradizione, impresa e territorio: il valore celebrato dal premio alla famiglia Sanguedolce
Azione, incontro provinciale tra politica e convivialità a Corato
12 settembre 2025 Azione, incontro provinciale tra politica e convivialità a Corato
Elezioni regionali, Risorgimento Socialista vuole fare la sua parte
12 settembre 2025 Elezioni regionali, Risorgimento Socialista vuole fare la sua parte
Fratelli d'Italia, a Corato l'europarlamentare Michele Picaro
12 settembre 2025 Fratelli d'Italia, a Corato l'europarlamentare Michele Picaro
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.