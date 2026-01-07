Un’Epifania in Musica: l’Orchestra Città di Andria incanta il Teatro Comunale

4 foto Orchestra Città di Andria

Con la sua atmosfera di festa, il Natale sembra non voler abbandonare la città: un "Incanto" che continua a riempire non solo le strade, ma anche i luoghi culturali. Lunedì 5 gennaio, il Teatro Comunale ha accolto l'incantevole e ammaliante, diretta dalcon lo spettacolo "".Nata nel 1994, l'Orchestra di Andria è stata riportata in vita nel 2024, grazie al sostegno dell'amministrazione Bruno e all'ente APS "ProgettÒrchestra" dell'avvocato, mantenendo la direzione artistica del M° Morra e le inconfondibili voci diÈ stata proprio questa formazione ritmico sinfonica a incantare un teatro gremito e curioso di un'orchestra tornata in scena dopo 18 anni lontana dagli strumenti.La giusta combinazione tra strumenti elettrici e tradizionali ha dato vita a un risultato molto ricco e colorato, grazie a un repertorio che ha compreso il cinema di Morricone, le melodie di Battisti e Mia Martini, il soul di Steve Wonder e i grandi classici del Natale che hanno contribuito a mantenere viva l'atmosfera magica delle feste.«Il progetto dell'orchestra città di Andria l'abbiamo sempre inteso come un contenitore aperto al territorio», ha dichiarato dal palco del Teatro la. «C'è chi dice che dalla cultura non si ricava nulla, che la cultura è un investimento a perdere. Noi siamo sindaci che vogliamo perdere dietro la cultura. È l'investimento migliore e ve lo dice un sindaco di una comunità che non ha un centesimo sulla cultura. Noi abbiamo un limite di spesa di 13.950 € l'anno. Quindi trovare amministrazioni amiche come quella di Corato non è semplice».