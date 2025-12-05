L’incanto de “La sera dei miracoli” inaugura il Natale coratino

8 foto CeraLacca Band

Un incantevole inizio e una partecipazione da tutto esaurito hanno inaugurato il Natale coratino: ieri 4 dicembre, la "" ha incantato l'intero Teatro Comunale.Lo spettacolo "" è stato un: i musicisti Raffaele, Michele, Luca e Max insieme alla voce di Nicola, hanno reso il tributo emozionante e coinvolgente.", "", "", "", "" sono stati solo alcuni dei brani che hanno emozionato e fatto cantare a squarciagola il pubblico.Tra applausi, standing ovation e apprezzamenti, "CeraLacca Band" ha alternato momenti più intensi a passaggi più intimi, in grado di far immergere completamente nel magico mondo di Dalla.Un pubblico eterogeneo è stato coinvolto dall'eccellente performance musicale, partecipando attivamente e con entusiasmo allo spettacolo. Bambini, famiglie, giovani e appassionati di tutte le età si sono ritrovati a cantare insieme e a condividere ricordi ed emozioni.La "CeraLacca Band" ha inaugurato il Natale con un concerto in grado di unire passione, talento e un'interpretazione musicale che hanno reso l'esperienza indimenticabile.