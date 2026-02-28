Confcommercio Corato presente al BMT: tra tradizione e futuro

Confcommercio Corato è stata protagonista al BMT – Borsa Mediterranea del Turismo – alla Fiera del Levante di Bari, con il talk "Difesa delle Tradizioni e volano del Turismo". Al centro del confronto, l'idea che identità, eventi e patrimonio culturale possano diventare asset economici strutturati. Un modello che negli ultimi anni ha visto numerose tradizioni cittadine riprendere vita, rafforzarsi e tornare ad attrarre pubblico e visitatori.Non solo recupero del passato, ma anche visione prospettica: si è discusso di nuove iniziative che, pur nate da poco, ambiscono a consolidarsi nel tempo e a diventare le tradizioni di domani, capaci di generare economia e posizionamento turistico e che, nel frattempo, hanno portato nella città di Corato innumerevoli visitatori.Sono intervenuti l'assessore alla cultura Beniamino Marcone, l'assessora allo sviluppo economico Concetta Bucci, il Presidente di Confcommercio Giovani Bari Bat e Corato Luigi Menduni e la presidente di AORT Adriana Torelli. Il dibattito è stato moderato da Stefano Procacci.A chiudere l'incontro, lo show cooking dello chef Domenico Marcone de Il Mulo Cojone, coadiuvato da Michele Aucelli responsabile Confcommercio Corato food e beverage e titolare della Pizzeria Le Coq, dedicato ai prodotti tipici locali, sintesi concreta tra cultura, territorio e impresa.