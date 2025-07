Movida a Corato, sottoscritto il protocollo d'intesa tra il comune e le associazioni di categoria

promuovere la cultura del divertimento responsabile tra gli operatori e i clienti, soprattutto giovani;

diffondere buone pratiche contro l'abuso di alcol, il degrado e gli eccessi della movida;

favorire la formazione professionale del personale impiegato nei locali;

supportare una gestione ordinata, civile e rispettosa degli spazi pubblici.

esprime grande soddisfazione per la sottoscrizione del, volto a– in forma sperimentale –nei luoghi simbolo della, piazza Di Vagno e piazza Sedile.«In qualità di firmatari ufficiali del documento, siamo felici che il Comune, l'ufficio SUAP, rappresentato dal dirigente, e il Comando della Polizia Municipale, guidato dal dirigente, abbiano ascoltato le esigenze dei pubblici esercizi e accolto integralmente le proposte avanzate da Confcommercio, a tutela degli interessi delle attività food & beverage presenti nel borgo della città».Il protocollo rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra istituzioni e imprese, capace dicon laIl documento introduce importanti– come la possibilità diper più eventi – e, quali un tavolo permanente di confronto tra Comune, esercenti e residenti. Stabilisce, inoltre,in merito agli orari di somministrazione di alcolici, all'uso della musica, al rispetto dei limiti acustici e alla responsabilizzazione nella gestione del suolo pubblico.Confcommercio Corato si impegna concretamente, come previsto dal protocollo, a:, presidente di Confcommercio Puglia, ha dichiarato: «Questo protocollo è il frutto di un percorso di ascolto e confronto costante, che conferma la centralità del ruolo delle associazioni di categoria nel costruire soluzioni condivise. Ringrazio l'amministrazione comunale per aver saputo dialogare con maturità e visione strategica. È un passo importante verso una gestione moderna e sostenibile della vita notturna, che tutela sia le attività produttive sia i diritti dei cittadini».«Un ringraziamento sentito va al sindacoe all'assessore allo Sviluppo Economico, per aver dimostrato concreta attenzione verso il tessuto commerciale locale e per aver sostenuto una visione condivisa di crescita sostenibile e armoniosa per la città» afferma, presidente Giovani Imprenditori Confcommercio Corato «Questo protocollo non è un punto d'arrivo, ma un punto di partenza per un futuro in cui il centro storico possa continuare ad animarsi nel rispetto di tutti, diventando un modello di convivenza civile, vitalità economica e rispetto del territorio».