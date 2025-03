Terzo evento del DUC: un incontro per residenti e attività commerciali del Borgo Antico

Powered by

Durante l'evento verranno illustrate nel dettaglio le attività del progetto DUC, ponendo l'accento sulle prospettive di sviluppo e sulle agevolazioni pensate per favorire la rivitalizzazione commerciale del centro storico. Uno degli aspetti fondamentali che verranno affrontati riguarda le deroghe urbanistiche previste dal PIRU, strumenti essenziali per incentivare nuove aperture e investimenti nel cuore della città.

Nel corso dell'incontro saranno presentati i risultati del sondaggio sulla frequentazione del Borgo Antico, un'analisi che offrirà spunti di riflessione sulla vitalità della zona e sulle esigenze di cittadini e commercianti. Un'attenzione particolare sarà rivolta ai locali commerciali sfitti, con una panoramica sulle opportunità di investimento e sulle strategie per la loro valorizzazione.

Infine, verrà presentata la sezione dedicata alle attività commerciali all'interno del sito ufficiale del DUC, nella Galleria Commerciale, uno strumento pensato per dare visibilità gratuita alle imprese.

L'incontro di oggi rappresenta un momento chiave per il rilancio del Borgo Antico, puntando sulla collaborazione tra amministrazione, cittadini e imprenditori per costruire un futuro solido e sostenibile per il cuore commerciale di Corato.

Oggi pomeriggio alle ore 15:30, presso la Sala Verde del Comune di Corato, si terrà l'ultimo incontro organizzato dal Distretto Urbano del Commercio (DUC), un appuntamento dedicato ai residenti e alle attività commerciali che operano o intendono investire nel Borgo Antico.