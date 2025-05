“Accendi la Speranza”: a Corato la 59° Giornata Diocesana del Ministrante - FOTO

25 foto “Accendi la Speranza” – a Corato la 59° Giornata Diocesana del Ministrante

Si è svolta - nella giornata di ieri- apresso la Parrocchia Maria SS. Incoronata di Corato.La stessa è stata promossa dalla Comunità del Seminario "Don Uva" di Bisceglie e dall'Ufficio Diocesano per le Vocazioni.Il tema di quest'anno è statoin conformità al tema del Giubileo 2025 in corso:. Un invito a tutti i ministranti a non perdere mai la speranza e ad essere sempre in cammino verso qualcosa di veramente luminoso.Come ogni anno la giornata si è svolta tra le risate, la gioia e il divertimento dei giovani chierichetti e non solo. Momenti ludici che si sono alternati a momenti di profonda condivisione spirituale.«È un clima di festa nel quale si annuncia la speranza in Gesù Cristo di non spegnerla mai» – afferma don Paolo Spera.«Il servire all'altare come ministranti diventa per tanti ragazzi e ragazze l'occasione per ricercare anche la propria vocazione» – racconta don Davide Abbascià.Alle ore 12:00 è stata svolta la Messa presieduta dall', successivamente i ragazzi e le ragazze accorsi numerosi sono stati intrattenuti con altri giochi di gruppo. A seguire l'immancabile corteo dei ministrante per alcune vie di Corato e infine i saluti e la premiazione delle parrocchie vincitrici per il miglior striscione.