Addio a Mariolina De Fano, anima comica del teatro pugliese

Se n'è andata all'età di 79 anni uno dei simboli del teatro pugliese e italiano: Mariolina De Fano si è spenta questo pomeriggio nella sua abitazione di Bari a causa di un malore. Inutile l'arrivo dei soccorsi del 118 allertati dai familiari.Con Mariolina De Fano va via uno dei baluardi della tradizione teatrale barese, amatissima dal pubblico e dispensatrice di risate per intere generazioni.Una attrice versatile, capace di recitare su tutti i registri, prediligendo tuttavia ruoli comici e commedia. Non sono tuttavia pochi i suoi impegni come attrice in operette ed anche di interprete di ruoli drammatici.Quotidianamente entrava nelle case di milioni di spettatori attraverso le sue apparizioni nel fortunato "Mudù" di Uccio De Santis e nella fiction di Rai 1 "Raccontami".La prima volta, sul palcoscenico, all'età di 3 anni: la recita per il dopolavoro ferroviario di una poesia scritta dal padre. Da allora ha dedicato la sua vita al teatro, al cinema e alla televisione, raccogliendo applausi e successi in ogni sua performance.Lascia un vuoto incolmabile nel mondo della cultura italiana e pugliese in particolare.