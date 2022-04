Scontro all'incrocio di via Stradelle sulla Corato-Bisceglie

Un incidente si è verificato poco dopo mezzogiorno di sabato 23 aprile in via Stradelle, bretella interna nell'agro sulla strada provinciale 85 che collega Bisceglie a Corato e Ruvo di Puglia. Secondo quanto ricostruito, un'auto e un mezzo commerciale si sarebbero scontrati all'altezza di un incrocio.Sul posto un'ambulanza del 118 e una pattuglia della Polizia Locale di Bisceglie. Una donna, conducente della Fiat Punto, ha dovuto far ricorso alle cure mediche.