Auto si ribalta sulla Corato-Bisceglie, ci sono feriti

La dinamica e le cause sono tutte da accertare. Un incidente si è verificato intorno alle 11 di lunedì 8 agosto sulla strada provinciale 85, che collega Bisceglie a Corato e Ruvo. Il sinistro è avvenuto in territorio biscegliese, poche centinaia di metri oltre il ponte adiacente la via di collegamento per le Grotte di Santa Croce.Secondo quanto ricostruito, un'auto si sarebbe ribaltata. Immediato l'intervento delle équipes sanitarie del servizio 118 e dei Vigili del Fuoco. Tre donne sono rimaste coinvolte nel sinistro, riportando ferite non gravi. Non è chiaro se l'incidente sia stato provocato da un altro mezzo o dall'attraversamento improvviso di un animale.