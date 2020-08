Agricoltura, Bavaro (Puglia solidale e Verde): «Ecco l’eredità della giunta Vendola»

«Corre l'obbligo di ricordare che l'eredità delle giunte Vendola è una agricoltura messa al centro dello sviluppo economico della regione con cento masserie didattiche riconosciute; 2500 giovani insediati come nuovi agricoltori e un Psr 2007/2013 chiuso con un overbooking di impegni di oltre 200 milioni di euro che ha consentito ad Emiliano di attutire la grave criticità. Il psr 14/20 è stato formalmente approvato dalla giunta Emiliano a novembre del 2015».È questo quanto afferma Nico Bavaro, candidato al consiglio regionale pugliese per la lista Puglia Solidale e Verde.«Ma come sanno tutti in Puglia - prosegue Bavaro - i problemi sono dipesi dalla scellerata attuazione del Psr e dagli uomini che l'hanno guidata. Se si pubblicano bandi senza la necessaria condivisione della visione politica con le organizzazioni e se si stabiliscono criteri di selezione al limite del ridicolo, per i quali le graduatorie si formano su quanto dichiarato dai concorrenti al bando, senza alcuna certificazione, è evidente che si accumulano errori e contenziosi. Puglia Solidale e Verde si candida per risolvere le criticità, se l'aiuto è gradito»