Al Gran Shopping di Molfetta le esibizioni di Cosimo Ferrucci e Davide Lorusso

Sarà una domenica da record, la prossima, a Molfetta. Nel pomeriggio, nella piazza centrale del Gran Shopping, si terranno infatti due tentativi di primato mondiale. Cosimo Ferrucci, atleta di Bisceglie, già detentore di Guinness World Records, farà qualcosa di estremamente spettacolare: dovrà effettuare in 2 minuti il maggior numero di saltelli con la corda in equilibrio su una trave a circa 2 metri di altezza e con il peso di sua figlia sulle spalle. Davide Lorusso, atleta di Altamura, dovrà invece fare il maggior numero di salti in alto a 1,70 mt di altezza in 4 minuti: una prova altrettanto spettacolare, resa possibile grazie alla collaborazione della Fidal Puglia e del suo presidente Giacomo Leone, per la concessione dell'attrezzatura necessaria.Dunque due grandi esibizioni di forza e talento, che concorreranno ad accedere alla finalissima del 20 novembre, quando saranno stabiliti ufficialmente due primati mondiali.Prima di quella data, tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, ci sarà un'altra selezione, con altri due tentativi. Dei quattro aspiranti recordman, i migliori due andranno in finale e potranno effettuare il tentativo ufficiale, con i giudici che arriveranno appositamente da Londra e che certificheranno le prove, nella speranza, per i due partecipanti, di entrare nella storia dei record mondiali.Un evento mozzafiato per chi ama le prestazioni al limite delle umane possibilità. L'appuntamento è per domenica pomeriggio, a partire dalle 17. Prima dei due tentativi, ci sarà la possibilità per grandi e piccini di sottoporsi a divertenti giochi e piccole sfide a tempo, con premi per chi riuscirà a superare le prove.Lo spettacolo sarà condotto da Antonio Procacci, giornalista di Telenorba, con la collaborazione di Gianni Lamanna, l'istrionico inviato della trasmissione Mattino Norba.