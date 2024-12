Al Tandoi di Corato il convegno "Wedding & Event Planner Puglia"

destination management,

il ruolo e la crescita del wedding planner in Puglia,

il wedding come pilastro per ogni evento, cura dei dettagli, gestione e organizzazione,

come fare network nel settore wedding e creare collaborazioni proficue,

strumenti digitali e marketing per promuovere la propria attività.

Il 06 dicembre 2024 si terrà a Corato (Ba), presso l'Istituto Alberghiero "L. Tandoi" alle ore 9:30, il convegno "WEDDING & EVENT PLANNER in Puglia" - Professione, passione e futuro. L'evento dedicato alla valorizzazione e alla crescita della figura del wedding planner nella regione Puglia organizzato per la prima volta in un istituto professionale.Il convegno nasce dalla consapevolezza della crescente richiesta di professionisti nel settore wedding & event, nonché dall'aumento di matrimoni organizzati nella nostra regione per futuri sposi, provenienti sia da altre zone d'Italia sia dall'estero. La Puglia, terra di mare cristallino, ulivi secolari e borghi incantati, si conferma, infatti, una delle destinazioni più ambite per matrimoni ed eventi esclusivi.Il Wedding & Event planner non è semplicemente un organizzatore, ma un vero e proprio creatore di emozioni. Dalla scelta della location perfetta - masserie storiche, castelli fiabeschi o spiagge suggestive - alla cura di ogni dettaglio logistico e stilistico, il planner garantisce che tutto si svolga senza troppi intoppi, lasciando ai clienti il piacere di vivere appieno il loro giorno speciale.L'incontro, organizzato dal Prof. Angelo Ristani in collaborazione con esperti del settore e professionisti, avrà luogo presso la sala conferenze dell'istituto alberghiero L. Tandoi di Corato, sito in Via Andria. Si preannuncia un'importante occasione di confronto per tutti gli esperti e appassionati del settore turistico, che dialogheranno e si confronteranno anche con gli alunni del triennio, prossimi a fare l'ingresso nel mondo del lavoro.L'incontro sarà una vetrina esclusiva per il settore wedding pugliese, un'opportunità per conoscere le tendenze e le dinamiche che stanno guidando l'evoluzione di questa professione di nicchia ma in forte crescita con i preziosi interventi di Antonio Marzano, Direttore rivista DOMANI MI SPOSO MAGAZINE, Giulia Molinari, Wedding & Event planner, Rossella Ferrucci, party planner & Wedding planner, Roberto Beato, video maker Wedding & Event e Titolare di Merak Studi.La Puglia offre uno scenario unico che si presta a eventi di ogni tipo, dal matrimonio tradizionale alle celebrazioni più innovative. Con il supporto di un professionista è possibile valorizzare al massimo le risorse del territorio, creando eventi su misura che riflettano le personalità del cliente.La Puglia, meta di destinazioni di matrimoni nazionali ed internazionali, sta vivendo un autentico boom turistico legato all'organizzazione di eventi e wedding; la figura del wedding planner assume un ruolo sempre più centrale nell'offrire un servizio personalizzato e di qualità.I temi trattati durante il convegno includono:L'appuntamento si rivolge a operatori turistici, il mondo della ristorazione e non solo, futuri wedding planner, professionisti del settore event planner e tutti coloro che desiderano esplorare le opportunità che il meraviglioso mondo del wedding offre in una delle regioni, la Puglia appunto, più belle e incantevoli del sud Italia.La richiesta di professionisti capaci di coniugare creatività, attività, precisione e conoscenza del territorio è in costante aumento.