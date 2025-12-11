Al via a Corato la prima edizione di "In cammino per Ventotene"

Sabato 13 dicembre 2025 dalle 9:00 alle 12:30 nella sala convegni "Terra Maiorum" – Cooperativa Lavorazione Prodotti Agricoli via Castel del Monte, 184 a Corato, la sezione "Antonio Megalizzi" di Corato, del Movimento Federalista Europeo, e l'associazione culturale "Virtute e Canoscenza" di Bari promuovono il progetto, in collaborazione con il Centro "Europe Direct Puglia" dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro".L'iniziativa si svolgerà "sotto l'alto patrocinio del Parlamento europeo", con il patrocinio dell'Associazione Europea delle vie Francigene (A.E.V.F.), della Presidente del Consiglio Regionale della Puglia concesso con atto n. 1127 del 10/10/2025, del Comune di Corato, del Comune di Ventotene, dell'Istituto di Studi Federalisti "Altiero Spinelli", del Parco Nazionale dell'Alta Murgia e della Fondazione Vincenzo Casillo.La manifestazione ha ottenuto contributi economici da enti pubblici (Consiglio regionale della Puglia concesso con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio n. 354 del 18 settembre 2025, Comune di Corato, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"/Centro "Europe Direct Puglia") e da alcune imprese e fondazioni presenti sul nostro territorio (Ferrotramviaria S.p.A., Pastificio Attilio Mastromauro – Granoro s.r.l., Berardi Imballaggi di Francesco Berardi & C. s.a.s., Terra Maiorum – Cooperativa Lavorazione Prodotti Agricoli, Ausonia Vivai e Fondazione Vincenzo Casillo).L'evento avrà la finalità di divulgare gli esiti del Seminario Nazionale di Ventotene 2025 dedicato al tema "Il federalismo in Europa e nel Mondo. Verso gli Stati Uniti d'Europa e un nuovo ordine mondiale", attraverso l'esperienza die di, studenti rispettivamente del Liceo classico "A. Oriani" di Corato e dell'I.T.E.T. "Padre A. M. Tannoia", di Corato, assegnatari delle borse di studio offerte dalla Fondazione Vincenzo Casillo e dal Pastificio Attilio Mastromauro – Granoro s.r.l.La manifestazione avrà altresì l'obiettivo di presentare la via Francigena del Sud come itinerario culturale 2 del Consiglio d'Europeo, tenendo conto delle opere della Regione Puglia per la infrastrutturazione, il recupero degli edifici pubblici e la messa in sicurezza dei percorsi che attraversano il territorio pugliese.L'iniziativa avrà inizio con i saluti istituzionali e proseguirà con gli interventi di:, Membro del Comitato Direttivo di M.F.E. Corato e Referente del progetto "Cammini e Percorsi" di M.F.E. Puglia;, curatrice del volume "La via Francigena del Sud. Uomini, Santi, Luoghi e Mete" (atti di convegno – Trani, 20 dicembre 2020), di cui è stato distribuito un estratto agli studenti della Scuole secondarie superiori coinvolte;, Direttore dell'Istituto di Studi Federalisti "Altiero Spinelli".Durante la mattinata sarà sviluppato un focus sulla mobilità sostenibile, a cura dell'Impresa Ferrotramviaria S.p.A.L'evento, allietato da intermezzi musicali eseguiti dalla violinista Gabriella Altomare e da letture di brani a cura dell'attrice Beatrice Gallo, si concluderà con il dibattito con il pubblico e coinvolgerà complessivamente n. 110 studenti delle Scuole superiori aderenti alla nostra rete: I.T.E.T. "Padre A. M. Tannoia" di Corato e Ruvo, I.I.S.S. "Federico II Stupor Mundi" di Corato, I.I.S.S. "Oriani - Tandoi" di Corato, Liceo Classico, Linguistico, delle Scienze Umane "Francesco De Sanctis" di Trani. Introdurrà e coordinerà Loredana Cialdella, Segretaria della sezione M.F.E. di Corato.La cittadinanza è invitata con ingresso libero.