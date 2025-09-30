Eventi
Al via il progetto EsperAnto: Corato in prima linea per la Pace e la fratellanza tra i popoli
Il programma completo dell'iniziativa
Corato - martedì 30 settembre 2025 11.17
Il Comune di Corato lancia ufficialmente EsperAnto, un progetto che vede l'Ente locale impegnato nella promozione della cultura della Pace e della Fratellanza tra i Popoli, con un'attenzione particolare alla questione palestinese e alla costruzione di ponti di dialogo tra le comunità.
Il progetto si inserisce in un percorso educativo e civico rivolto in particolare ai giovani, chiamati a diventare protagonisti e ambasciatori di valori universali quali solidarietà, cooperazione e rispetto reciproco.
Come momento centrale, la Marcia PerugiAssisi del 12 ottobre 2025 vedrà la partecipazione di una delegazione giovanile coratina. L'appuntamento sarà preceduto da un ciclo di incontri formativi e dibattiti organizzati dal Comune, pensati per fornire ai partecipanti strumenti critici e conoscitivi utili a vivere l'esperienza non solo come presenza simbolica, ma come vero atto di cittadinanza attiva.
Il progetto, promosso dal Comune di Corato si caratterizza per un approccio partecipativo e per la volontà di mantenere alta l'attenzione sulle crisi internazionali, partendo da quella palestinese, senza dimenticare le sfide globali che interpellano ogni comunità.
EsperAnto vuole essere non solo un'iniziativa simbolica, ma un laboratorio permanente di educazione alla pace, aperto a tutta la cittadinanza, capace di generare consapevolezza e azioni concrete per costruire una società più giusta e solidale.
Di seguito si riporta il programma completo:
La pace in Medio Oriente – La storia dell'occupazione dei territori palestinesi
30 settembre – ore 17:00
Chiostro comunale
Intervengono:
Prof. Corrado Nicola De Benedittis – Sindaco di Corato - Dott.ssa Claudia Lerro – Attrice
La Pace parte dal disarmo
01 ottobre – ore 18:00
Chiostro comunale
Intervengono:
Mons. Giovanni Ricchiuti – Presidente Pax Christi
Dott.ssa Rosa Siciliano – Direttrice del Giornale Mosaico di Pace
La Pace in Europa e in Medio Oriente tra affari internazionali su armi, energia e investimenti immobiliari. Militarizzare le Scuole rispetta lo spirito della Costituzione?
06 ottobre – ore 17:00
Chiostro comunale
Con la partecipazione dei volontari Associazione STILL I RISE
Intervengono:
Dott. Sergio Torelli – Dottore commercialista
Dott. Michele Lucivero – Responsabile dell'Osservatorio contro la militarizzazione nelle Scuole e nelle Università
08 ottobre – ore 15:00
Liceo Artistico laboratorio ceramica
A cura del Liceo Artistico di Corato
Prof. Nicoletta Minutilli
Prof. Ezio Localzo
Note di Pace e Resistenza: viaggio musicale attraverso i secoli
La pace secondo San Francesco
09 ottobre – ore 17:00
Chiostro comunale
Intervengono:
Dott.ssa Sara Torelli
Prof. Francesco Marrone – Storia della Filosofia Moderna – Università di Bari
Si invita l'intera cittadinanza a partecipare.
