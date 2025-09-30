Bandiera della pace
Bandiera della pace
Eventi

Al via il progetto EsperAnto: Corato in prima linea per la Pace e la fratellanza tra i popoli

Il programma completo dell'iniziativa

Corato - martedì 30 settembre 2025 11.17
Il Comune di Corato lancia ufficialmente EsperAnto, un progetto che vede l'Ente locale impegnato nella promozione della cultura della Pace e della Fratellanza tra i Popoli, con un'attenzione particolare alla questione palestinese e alla costruzione di ponti di dialogo tra le comunità.

Il progetto si inserisce in un percorso educativo e civico rivolto in particolare ai giovani, chiamati a diventare protagonisti e ambasciatori di valori universali quali solidarietà, cooperazione e rispetto reciproco.

Come momento centrale, la Marcia PerugiAssisi del 12 ottobre 2025 vedrà la partecipazione di una delegazione giovanile coratina. L'appuntamento sarà preceduto da un ciclo di incontri formativi e dibattiti organizzati dal Comune, pensati per fornire ai partecipanti strumenti critici e conoscitivi utili a vivere l'esperienza non solo come presenza simbolica, ma come vero atto di cittadinanza attiva.

Il progetto, promosso dal Comune di Corato si caratterizza per un approccio partecipativo e per la volontà di mantenere alta l'attenzione sulle crisi internazionali, partendo da quella palestinese, senza dimenticare le sfide globali che interpellano ogni comunità.

EsperAnto vuole essere non solo un'iniziativa simbolica, ma un laboratorio permanente di educazione alla pace, aperto a tutta la cittadinanza, capace di generare consapevolezza e azioni concrete per costruire una società più giusta e solidale.

Di seguito si riporta il programma completo:
La pace in Medio Oriente – La storia dell'occupazione dei territori palestinesi
30 settembre – ore 17:00
Chiostro comunale

Intervengono:
Prof. Corrado Nicola De Benedittis – Sindaco di Corato - Dott.ssa Claudia Lerro – Attrice

La Pace parte dal disarmo
01 ottobre – ore 18:00
Chiostro comunale

Intervengono:
Mons. Giovanni Ricchiuti – Presidente Pax Christi
Dott.ssa Rosa Siciliano – Direttrice del Giornale Mosaico di Pace

La Pace in Europa e in Medio Oriente tra affari internazionali su armi, energia e investimenti immobiliari. Militarizzare le Scuole rispetta lo spirito della Costituzione?
06 ottobre – ore 17:00
Chiostro comunale
Con la partecipazione dei volontari Associazione STILL I RISE

Intervengono:
Dott. Sergio Torelli – Dottore commercialista
Dott. Michele Lucivero – Responsabile dell'Osservatorio contro la militarizzazione nelle Scuole e nelle Università

08 ottobre – ore 15:00
Liceo Artistico laboratorio ceramica

A cura del Liceo Artistico di Corato
Prof. Nicoletta Minutilli
Prof. Ezio Localzo

Note di Pace e Resistenza: viaggio musicale attraverso i secoli
La pace secondo San Francesco
09 ottobre – ore 17:00
Chiostro comunale

Intervengono:
Dott.ssa Sara Torelli
Prof. Francesco Marrone – Storia della Filosofia Moderna – Università di Bari

Si invita l'intera cittadinanza a partecipare.
  • eventi
Anche Corato saluta il Generale Paolo Dalle Vedove della Brigata Pinerolo
30 settembre 2025 Anche Corato saluta il Generale Paolo Dalle Vedove della Brigata Pinerolo
Incendio in una villa abbandonata di Corato, sul posto i Vigili del Fuoco di Bari
30 settembre 2025 Incendio in una villa abbandonata di Corato, sul posto i Vigili del Fuoco di Bari
Altri contenuti a tema
Birramilandia a Terlizzi: il festival si trasforma in un magico villaggio da circo Speciale Birramilandia a Terlizzi: il festival si trasforma in un magico villaggio da circo In via Chicoli l’11 e 12 ottobre attesi Umberto Sardella, i Paipers e DJ Violet Tear
Furto d’auto sventato: Fiat 500 riconsegnata al proprietario Cronaca Furto d’auto sventato: Fiat 500 riconsegnata al proprietario Ritrovata grazie all'intervento della metronotte
Torna "Parliamone": tre nuovi incontri per riflettere insieme sul benessere psicologico Torna "Parliamone": tre nuovi incontri per riflettere insieme sul benessere psicologico Il programma completo
“Paesaggi & Racconti”: un appuntamento alla scoperta del centro storico di Corato Attualità “Paesaggi & Racconti”: un appuntamento alla scoperta del centro storico di Corato L’iniziativa fa parte di un ciclo di incontri pensati per valorizzare il patrimonio del territorio
Settembre in Puglia: cosa fare nel weekend del 20-21 Cultura Settembre in Puglia: cosa fare nel weekend del 20-21 Tutti gli eventi più interessanti
Il Festival Beer approda a Giovinazzo Speciale Il Festival Beer approda a Giovinazzo Dal 19 al 21 settembre si terrà il festival dedicato al luppolo nel segno della tipicità pugliese
“Una Finestra sul Cortile”: il Festival è per tutti Speciale “Una Finestra sul Cortile”: il Festival è per tutti Da giovedì 11 a sabato 13, spettacoli ed eventi per assecondare ogni preferenza. Grande partecipazione popolare per la Kermesse
Primo weekend di settembre: ecco cosa fare in Puglia Turismo Primo weekend di settembre: ecco cosa fare in Puglia Tutti gli eventi del 6 e 7 settembre
Birramilandia a Terlizzi: il festival si trasforma in un magico villaggio da circo
30 settembre 2025 Birramilandia a Terlizzi: il festival si trasforma in un magico villaggio da circo
Saluto augurale dell'Arcivescovo in occasione del nuovo anno scolastico
30 settembre 2025 Saluto augurale dell'Arcivescovo in occasione del nuovo anno scolastico
“Vi teniamo d’occhio”: la campagna Sanb contro l’abbandono illecito dei rifiuti
29 settembre 2025 “Vi teniamo d’occhio”: la campagna Sanb contro l’abbandono illecito dei rifiuti
Strage treni, in appello confermata la sentenza: condanne per capostazione e capotreno
29 settembre 2025 Strage treni, in appello confermata la sentenza: condanne per capostazione e capotreno
Incendio in una villetta in zona Messori: Vigili del Fuoco al lavoro da ore
29 settembre 2025 Incendio in una villetta in zona Messori: Vigili del Fuoco al lavoro da ore
Serie B Interregionale, Fas Basket Corato s'impone sull'Adria Bari
29 settembre 2025 Serie B Interregionale, Fas Basket Corato s'impone sull'Adria Bari
Virtus Palese 3-3 Corato, Mastroviti: «Puniti da inesperienza, ma la squadra è cresciuta»
29 settembre 2025 Virtus Palese 3-3 Corato, Mastroviti: «Puniti da inesperienza, ma la squadra è cresciuta»
"Puliamo il mondo ": in viale Arno raccolti ventisei bustoni di rifiuti
29 settembre 2025 "Puliamo il mondo": in viale Arno raccolti ventisei bustoni di rifiuti
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.