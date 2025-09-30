Al via il progetto EsperAnto: Corato in prima linea per la Pace e la fratellanza tra i popoli

Il Comune di Corato lancia ufficialmente EsperAnto, un progetto che vede l'Ente locale impegnato nella promozione della cultura della Pace e della Fratellanza tra i Popoli, con un'attenzione particolare alla questione palestinese e alla costruzione di ponti di dialogo tra le comunità.Il progetto si inserisce in un percorso educativo e civico rivolto in particolare ai giovani, chiamati a diventare protagonisti e ambasciatori di valori universali quali solidarietà, cooperazione e rispetto reciproco.Come momento centrale, la Marcia PerugiAssisi del 12 ottobre 2025 vedrà la partecipazione di una delegazione giovanile coratina. L'appuntamento sarà preceduto da un ciclo di incontri formativi e dibattiti organizzati dal Comune, pensati per fornire ai partecipanti strumenti critici e conoscitivi utili a vivere l'esperienza non solo come presenza simbolica, ma come vero atto di cittadinanza attiva.Il progetto, promosso dal Comune di Corato si caratterizza per un approccio partecipativo e per la volontà di mantenere alta l'attenzione sulle crisi internazionali, partendo da quella palestinese, senza dimenticare le sfide globali che interpellano ogni comunità.EsperAnto vuole essere non solo un'iniziativa simbolica, ma un laboratorio permanente di educazione alla pace, aperto a tutta la cittadinanza, capace di generare consapevolezza e azioni concrete per costruire una società più giusta e solidale.Di seguito si riporta il programma completo:30 settembre – ore 17:00Chiostro comunaleIntervengono:Prof. Corrado Nicola De Benedittis – Sindaco di Corato - Dott.ssa Claudia Lerro – Attrice01 ottobre – ore 18:00Chiostro comunaleIntervengono:Mons. Giovanni Ricchiuti – Presidente Pax ChristiDott.ssa Rosa Siciliano – Direttrice del Giornale Mosaico di Pace06 ottobre – ore 17:00Chiostro comunaleCon la partecipazione dei volontari Associazione STILL I RISEIntervengono:Dott. Sergio Torelli – Dottore commercialistaDott. Michele Lucivero – Responsabile dell'Osservatorio contro la militarizzazione nelle Scuole e nelle Università08 ottobre – ore 15:00Liceo Artistico laboratorio ceramicaA cura del Liceo Artistico di CoratoProf. Nicoletta MinutilliProf. Ezio Localzo09 ottobre – ore 17:00Chiostro comunaleIntervengono:Dott.ssa Sara TorelliProf. Francesco Marrone – Storia della Filosofia Moderna – Università di BariSi invita l'intera cittadinanza a partecipare.