Corrado De Benedittis
Al via la supervisione professionale per gli assistenti sociali anche a Corato

Avviato il primo ciclo di incontri nell’ambito del PNRR per rafforzare competenze

Corato - martedì 23 settembre 2025 11.22 Comunicato Stampa
Nei giorni scorsi si è svolto il primo incontro del ciclo di supervisione professionale per gli assistenti sociali di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi realizzato nell'ambito delle azioni previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5, Componente 2 – Sottocomponente Servizi Sociali.

La supervisione professionale è uno strumento di crescita e sostegno per gli operatori sociali: si tratta di momenti strutturati di confronto guidato con un supervisore esperto, che aiutano gli assistenti sociali a riflettere sulle proprie esperienze di lavoro, a condividere difficoltà e buone pratiche, a migliorare i metodi di intervento e a prendersi cura anche del proprio benessere professionale. In questo modo si rafforzano non solo le competenze tecniche e organizzative, ma anche la qualità della relazione con le persone e le famiglie seguite dai servizi.

Ulteriori incontri seguiranno nelle prossime settimane, coinvolgendo progressivamente tutti gli operatori sociali dell'Ambito, secondo un calendario condiviso con la regia tecnica del progetto.

L'attività rappresenta un passo significativo nel percorso di innovazione e rafforzamento dei servizi sociali locali, in un'ottica di integrazione, prossimità e presa in carico efficace dei bisogni delle persone e delle famiglie.

L'iniziativa si inserisce nel quadro delle attività condivise con l'Ambito Territoriale di Molfetta, titolare della procedura e soggetto capofila del progetto, cui l'Ambito di Corato partecipa in qualità di partner operativo.

I Sindaci dei Comuni di Corato, Corrado Nicola De Benedittis, di Ruvo di Puglia, Pasquale Chieco, e di Terlizzi, Michelangelo De Chirico, unitariamente ai tre Assessori alle Politiche Sociali Felice Addario, Domenico Curci, Daniela Zappatore, esprimono grande soddisfazione per l'inizio di questo inedito percorso.
Cittadini di Corato e amministrazione a confronto su DUP e Bilancio di Previsione 2026-2028
23 settembre 2025 Cittadini di Corato e amministrazione a confronto su DUP e Bilancio di Previsione 2026-2028
“Paesaggi & Racconti”: un appuntamento alla scoperta del centro storico di Corato
23 settembre 2025 “Paesaggi & Racconti”: un appuntamento alla scoperta del centro storico di Corato
