Il sindaco De Benedittis in visita alle realtà locali per augurare un Buon Natale

In occasione delle festività natalizie, il Sindaco di Corato De Benedittis, ha visitato diverse realtà locali della città per portare i suoi auguri di Natale a chi, con il proprio lavoro, contribuisce quotidianamente al benessere della comunità.Il Sindaco ha iniziato la sua visita all'Ospedale Umberto I, dove ha incontrato il personale sanitario, esprimendo loro il proprio apprezzamento per l'impegno costante. In seguito, si è recato presso la sede di Gocce nell'Oceano Onlus, dove ha avuto modo di salutare le ragazze e i ragazzi coinvolti nelle attività dell'associazione, insieme agli operatori. La giornata è proseguita con la visita a Sanb Corato e Asipu Corato, due realtà fondamentali per la città, dove il Sindaco ha incontrato dipendenti, operai, impiegati, e dirigenti.Un'altra tappa significativa è stata presso i tre uffici postali della città. Nel corso della giornata, il Sindaco ha avuto anche il piacere di incontrare tanti cittadini che, nelle strade della città, lo hanno accolto con entusiasmo.La visita si è conclusa presso la Caserma Vigili del Fuoco Corato, dove il Sindaco ha ringraziato il personale per il loro impegno e il duro lavoro.