Capodanno a Corato, il sindaco De Benedittis: «Ringrazio tutte le forze dell'ordine per il controllo del territorio»

«Ringrazio la Polizia di Stato e la Polizia locale per l'eccellente gestione dell'ordine pubblico e della viabilità, nella notte di Capodanno. L'afflusso di migliaia di persone, in piazza Cesare Battisti, per il concerto di Loredana Bertè è avvenuto in piena tranquillità e sicurezza» è il messaggio del sindaco De Benedittis pubblicato sui canali social.Un sentito ringraziamento a chi ha garantito lo svolgimento del Capodanno in piena sicurezza ed ordine: «Più in generale, in tutte le piazze della movida, non si sono verificati incidenti spiacevoli. Allo stesso modo, ringrazio tutte le forze dell'ordine, Carabinieri e Guardia di Finanza, per il controllo del territorio avvenuto nel corso delle passate settimane, al fine di arginare, con i necessari sequestri, il fenomeno dei botti illegali».«La situazione su Corato, infatti, non ha registrato i gravi atti vandalici che si sono verificati, invece, in altri comuni. Non servono le ordinanze di divieto, serve piuttosto un'incisiva attività di prevenzione e repressione delle attività illecite, così come si è fatto nel nostro Comune», così conclude il sindaco.