Il sindaco De Benedittis: «Tutta la mia vicinanza ai concittadini italo-venezuelani»

Ho condiviso per anni le inquietudini e le ansie della Comunità italo venezuelana di Corato, provata duramente dalla politica di Maduro. In queste ore di grandi stravolgimenti e contraddizioni, esprimo ai concittadini e alle concittadine italo venezuelani, tutta la mia vicinanza con l'auspicio di un futuro migliore per il Venezuela e per le loro famiglie, lì residenti. Il ricordo commosso va al carissimo Nicolas Vangi, candidato nelle mie liste, artista italovenezolano, statunitense, di Corato, prematuramente scomparso. A lungo, mi aveva parlato della difficile situazione degli italovenezolani e forte era il suo desiderio che in noi maturasse questa consapevolezza. Un grande abbraccio