Corrado De Benedittis. <span>Foto Ida Vinella</span>
Attualità

Il sindaco De Benedittis: «Tutta la mia vicinanza ai concittadini italo-venezuelani»

Il messaggio integrale del sindaco

Corato - lunedì 5 gennaio 2026 11.46
Il sindaco di Corato esprime solidarietà e vicinanza alla Comunità Venezuelana profondamente colpita dalla difficile situazione politica. Con parole di sostegno e riflessione, il sindaco ricorda anche la figura di Nicolas Vangi, artista prematuramente scomparso. Ecco il messaggio che il sindaco ha voluto condividere:

Ho condiviso per anni le inquietudini e le ansie della Comunità italo venezuelana di Corato, provata duramente dalla politica di Maduro. In queste ore di grandi stravolgimenti e contraddizioni, esprimo ai concittadini e alle concittadine italo venezuelani, tutta la mia vicinanza con l'auspicio di un futuro migliore per il Venezuela e per le loro famiglie, lì residenti. Il ricordo commosso va al carissimo Nicolas Vangi, candidato nelle mie liste, artista italovenezolano, statunitense, di Corato, prematuramente scomparso. A lungo, mi aveva parlato della difficile situazione degli italovenezolani e forte era il suo desiderio che in noi maturasse questa consapevolezza. Un grande abbraccio

