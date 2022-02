All'Hub di Corato al via le vaccinazioni AntiPapilloma virus per adolescenti

Su disposizione del Dipartimento di Prevenzione ASL Bari, a firma del Direttore Dott. Domenico Lagravinese, l'Ufficio Igiene di Corato ha organizzato la somministrazione dei vaccini dell'età adolescenziale presso l'HUB allestito nella palestra della "De Gasperi" di Corato.Il Piano Nazionale Vaccini ed il Piano Regionale Calendario Vaccinale per la Vita prevedono, per questa fascia d'età, l'offerta gratuita con chiamata attiva dei vaccini: Antipapilloma virus, antimaningococcico b ed antimeningococcico tetravalente.Per la vaccinazione in HUB sono interessati i nati nel 2009- 2010 e si vaccinerà nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e giovedì dal 2 al 28 marzo.I genitori riceveranno per il tramite delle scuole, l'appuntamento comprensivo di data ed orario e anche la documentazione necessaria per poter vaccinare, compresa l'informativa sui vaccini che saranno somministrati.Si comincia con la somministrazione del Vaccino AntiPapilloma virus (dal 2 al 14 marzo) e in quell'occasione il genitore riceverà l'appuntamento successivo per la somministrazione contemporanea dei due vaccini anti meningococcici che avverrà a distanza di due settimane dall'AntiPapilloma virus.Si coglie l'occasione per informare i genitori che trattasi di somministrazioni di vaccini ordinari che, anziché essere somministrati in Ufficio, verranno somministrati in HUB di pomeriggio e per i quali si adotteranno le ormai note usuali procedure che si attuano presso l'Ufficio Igiene.Si vogliono anche rassicurare i genitori e la popolazione in generale che, come da Circolare Ministeriale All.1 del 02.10.2021, non esiste nessuna controindicazione alla somministrazione del vaccino anti Covid 19 e la somministrazione di tutti gli altri vaccini che possono essere somministrati a qualsiasi distanza di tempo fra loro ed anche contemporaneamente se non sono costituiti da agenti microbici vivi attenuati.I vaccini che si somministreranno non contengono nulla di vivente, così come il vaccino anti Covid 19.Un particolare ringraziamento va ai Dirigenti ed al Personale Scolastico per la fattiva e cortese collaborazione, senza la quale non sarebbe stato possibile organizzare i recenti programmi vaccinali straordinari ed ordinari. Un ringraziamento va anche a tutti i Pediatri ed i Medici di Base di Corato per l'azione di supporto. E ricordarsi che: il vaccino salva la vita!