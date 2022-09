Vaccino anti-Covid, disponibile la nuova formula contro tutte le varianti

delle persone che non hanno ancora ricevuto la seconda dose di richiamo (second booster) inclusi gli operatori sanitari, gli operatori e gli ospiti delle strutture residenziali per anziani e le donne in gravidanza, con somministrazione del vaccino dopo almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo o dall'ultima infezione successiva al richiamo (data del test diagnostico positivo);

in favore delle persone di età uguale o superiore a 12 anni che non hanno ricevuto la prima dose di richiamo (booster), purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo o dall'ultima infezione successiva al richiamo (data del test diagnostico positivo).

gli sportelli CUP delle Aziende Sanitarie Locali;

"on line" sul sito https://lapugliativaccina.regione.puglia.it/

numero verde 800713931, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00.

Il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale della Regione Puglia ha impartito indicazioni operative alle Aziende Sanitarie della Puglia per assicurare, a partire da oggi lunedì 12 settembre, la somministrazione dei vaccini Pfizer e Moderna a m-RNA nella formulazione bivalente Original/Omicron BA.1.Sulla base delle indicazioni del Ministero della Salute, l'offerta dei nuovi vaccini è destinata quale dose di richiamo, nei soggetti di età superiore ai 12 anni, che abbiano completato almeno un ciclo primario di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19, con la raccomandazione prioritaria in favore:Si precisa che, in riferimento ai vaccini Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria, Nuvaxovid il ciclo vaccinale completo prevede due dosi, somministrate con un intervallo di tempo che varia a seconda del tipo di vaccino che viene utilizzato. Per il vaccino Janssen, il ciclo vaccinale primario prevede la somministrazione di una singola dose.Come specificato nelle circolari ministeriali e nelle indicazioni dell'Unità di Completamento Campagna vaccinale (ex-Struttura Commissariale), si ribadisce che la priorità assoluta delle attività vaccinale è quella di mettere in massima protezione tutti i soggetti che non hanno ancora ricevuto né il ciclo di vaccinazione primaria, né la prima dose di richiamo (booster) e per i quali la stessa è già stata raccomandata. L'offerta vaccinale è quella già attiva nella Regione Puglia costituita da circa 80 punti vaccinali territoriali e ospedalieri.L'accesso con prenotazione dell'appuntamento per la vaccinazione anti SARS-CoV-2 è disponibile per tutti gli appartenenti alle categorie target ed è effettuabile mediante:Presso la rete delle farmacie pubbliche e private di Puglia è possibile ricevere direttamente la somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 secondo l'organizzazione definita da ciascuna farmacia che offre il servizio.Le Aziende Sanitarie hanno, inoltre, attivato Punti Vaccinali nei quali l'accesso è libero ossia senza prenotazione.Per i soggetti in carico ai Nodi/Centri Specialistici delle Reti di Patologia e della Rete Malattie Rare, la vaccinazione sarà offerta direttamente presso tali Strutture a cura degli operatori sanitari.Per i soggetti ricoverati nelle strutture di ricovero pubbliche o private accreditate e per le persone ospitate nelle strutture residenziali (RSA, RSSA), la vaccinazione sarà organizzata e assicurate dagli operatori sanitari e dalle Direzioni sanitarie delle rispettive strutture