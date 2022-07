Corato, ecco dove e quando effettuare la vaccinazione anti-Covid

La campagna vaccinale è destinata a ritornare al centro dei temi nazionali, visto il considerevole aumento dei casi positivi nelle ultime settimane. La Puglia, seguendo le direttive diramate dal ministero, ha cominciato a dare il via libera alle somministrazioni (quarta dose) per gli over 60 e le persone fragili.Il portale regionale ha anche aggiornato e reso noto gli hub attualmente attivi per effettuare le inoculazioni su tutto il territorio. Per quanto riguarda Corato ci si potrà rivolgere ad alcune farmacie: Di Girolamo (viale Cadorna, 67), Martella (via Sant'Elia, 160/B), Casalino (piazza Vittorio Emanuele, 32) e Samarelli (largo Plebiscito, 15).Sarà possibile accedere liberamente alla struttura senza prenotazione.