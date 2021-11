Allarme criminalità, il sindaco alla città: «Scendiamo in piazza»

Attraverso una pubblica lettera, il sindaco ha invitato la cittadinanza a partecipare compatta alla manifestazione Legalità è Pace" che si terrà sabato 27 novembre, alle ore 19:30, con raduno in Piazza Giuseppe Di Vagno proseguendo per Largo Abbazia e Piazza Cesare Battisti.«I fatti, che si sono sin qui susseguiti, richiedono che, adesso, sia la cittadinanza ad affiancare le Istituzioni, con coraggio e determinazione. Ai commercianti e ai titolari di tutte le attività produttive, esprimo solidarietà per le difficoltà incontrate e ribadisco che l'Amministrazione comunale è al loro fianco, nel porre in essere ogni iniziativa necessaria a garantire sicurezza e condizioni di crescita economica. Legalità è ricostruzione dei legami. Avanti insieme» ha scritto il sindaco.