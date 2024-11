Allarme furti a Corato: anziana si ritrova faccia a faccia con i ladri

Cinque abitazioni finite nel mirino dei ladri in sole ventiquattrore a Corato, fra giovedì (un appartamento in via Mattei e tre ville nelle campagne della città) e ieri, in viale Friuli, dove una donna s'è trovata faccia a faccia coi ladri. E, data la vicinanza fra gli obiettivi, non si può escludere che ad agire siano stati gli stessi banditi.L'ultimo episodio, dopo i quattro registrati in poche ore nella serata di giovedì, fra via Mattei (qui il furto è andato a segno) e le aree rurali Belloluogo e Bracco (qui, invece, in due casi, i malviventi sono dovuti fuggire a mani vuote dopo l'arrivo delle pattuglie della), è avvenuto ieri sera, quando due ladri hanno fatto irruzione in un appartamento al piano terra di viale Friuli. Probabilmente i due, entrambi con il volto travisato, pensavano che in casa non vi fosse nessuno.