Ladri
Cronaca

Allarme furti nel cuore della città il centro sotto assedio

L’ultimo episodio ieri pomeriggio in un negozio di via Dante, dove ignoti hanno agito nel pomeriggio con sorprendente audacia

Corato - domenica 10 agosto 2025 7.01
Una nuova ondata di furti sta colpendo le attività commerciali del centro cittadino, generando crescente preoccupazione tra commercianti e residenti.
Negli ultimi giorni si sono registrati diversi episodi, tutti con lo stesso inquietante copione: ladri rapidi, decisi e sempre più spregiudicati.

L'ultimo furto è avvenuto ieri pomeriggio in pieno centro, in un negozio situato lungo la centralissima via Dante. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi sarebbero entrati nel pomeriggio riuscendo a rovistare nella cassa e sottrarre merce
La serie di furti ha creato un clima di tensione tra gli esercenti della zona, molti dei quali chiedono un intervento immediato da parte delle autorità. Alcuni negozianti hanno già provveduto a rafforzare ma il timore resta.
"Abbiamo bisogno di più controlli, soprattutto nelle ore di punta e nei fine settimana," ha dichiarato una commerciante "Non possiamo lavorare con la paura costante."

Le forze dell'ordine stanno raccogliendo testimonianze e visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.
Non si esclude che dietro ai colpi possa esserci un gruppo organizzato, che agisce con metodo e precisione.
