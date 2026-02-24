Il furto avvenuto a Corato
Il furto avvenuto a Corato
Cronaca

Coppia di Corato perseguitata da mesi: derubati degli attrezzi agricoli

Dopo l'incendio del loro veicolo agricolo, ora il furto dell'attrezzatura per la potatura

Corato - martedì 24 febbraio 2026 13.46
Corato. Qui si consuma dall'anno scorso una vicenda drammatica, che vede una coppia del posto vittima di un accanimento persecutorio, dopo la terza denuncia in sei mesi.

Prima, sei mesi fa, l'incendio del rimorchio ribaltabile con un cassone parcheggiato in via Mattei, ora il furto degli attrezzi agricoli.

Dal cofano del mezzo sarebbe stata rubata tutta l'attrezzatura per la potatura con le fatture, le matricole e gli scontrini del valore di 2mila euro.

L'episodio è stato denunciato ai poliziotti del Commissariato di P.S. che hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della zona.

I ladri sarebbero stati identificati, ma per ora la merce non è stata rinvenuta.
Il post pubblicato su Facebook
  • Furti Corato
Altri contenuti a tema
