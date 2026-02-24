Coppia di Corato perseguitata da mesi: derubati degli attrezzi agricoli

Corato. Qui si consuma dall'anno scorso una vicenda drammatica, che vede una coppia del posto vittima di un accanimento persecutorio, dopo la terza denuncia in sei mesi.Prima, sei mesi fa, l'incendio del rimorchio ribaltabile con un cassone parcheggiato in via Mattei, ora il furto degli attrezzi agricoli.Dal cofano del mezzo sarebbe stata rubata tuttacon le fatture, le matricole e gli scontrini del valore diL'episodio è stato denunciato ai poliziotti delche hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della zona.I ladri sarebbero stati identificati, ma per ora la merce non è stata rinvenuta.