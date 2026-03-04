Tentano di rubare una Peugeot 408, messi in fuga dai vigilantes

Ladri di auto messi in fuga da una pattuglia della. È quanto accaduto a Corato dove alcuni malviventi con il volto travisato hanno cercato di rubare in piena notte un'auto parcheggiata per la strada, ma sono stati messi in fuga dal provvidenziale intervento dei vigilantes. Sul posto sono intervenuti iI fatti, avvenuti in viale Cadorna, risalgono alla notte tra domenica e lunedì scorso, verso le ore 01.30, quando una pattuglia dell'istituto di vigilanza, nel corso delle attività di controllo sul territorio, ha notato alcuni soggetti con il volto travisato intenti a forzare una. Insospettiti dal comportamento dei malviventi e intuendo l'episodio delittuoso, le guardie particolari giurate hanno interrotto l'azione criminosa, mentre i ladri, alla vista della gazzella, hanno preferito desistere.Infine, dopo essersi allontanati a piedi, si sono dileguati a bordo di un'che li attendeva poco distante col motore già caldo, facendo perdere in pochissimi secondi le loro tracce, mentre la segnalazione al numero unico di emergenzaè partita all'istante. Sul posto, per i rilievi e gli accertamenti di rito, sono giunti idella. La vettura, recuperata, è stata consegnata al legittimo proprietario, mentre sono in corso indagini per l'individuazione dei ladri.Le auto, spiegano gli inquirenti, vengono infatti rubate in base alla precisa richiesta che giunge dei pezzi di ricambio. E i profitti generati da questo business sono in forte crescita. Un fenomeno in fermento che vede coinvolti gruppi criminali al cui interno agiscono varie squadre, fra cui ruba, chi seziona e chi vende i pezzi.