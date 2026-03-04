Cronaca
Tentano di rubare una Peugeot 408, messi in fuga dai vigilantes
L'episodio nella notte fra domenica e lunedì in viale Cadorna: decisivo l'intervento di una pattuglia della Securitalia-Ivri
Corato - mercoledì 4 marzo 2026 9.12
Ladri di auto messi in fuga da una pattuglia della Sicuritalia-Ivri. È quanto accaduto a Corato dove alcuni malviventi con il volto travisato hanno cercato di rubare in piena notte un'auto parcheggiata per la strada, ma sono stati messi in fuga dal provvidenziale intervento dei vigilantes. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.
I fatti, avvenuti in viale Cadorna, risalgono alla notte tra domenica e lunedì scorso, verso le ore 01.30, quando una pattuglia dell'istituto di vigilanza, nel corso delle attività di controllo sul territorio, ha notato alcuni soggetti con il volto travisato intenti a forzare una Peugeot 408. Insospettiti dal comportamento dei malviventi e intuendo l'episodio delittuoso, le guardie particolari giurate hanno interrotto l'azione criminosa, mentre i ladri, alla vista della gazzella, hanno preferito desistere.
Infine, dopo essersi allontanati a piedi, si sono dileguati a bordo di un'Audi A3 che li attendeva poco distante col motore già caldo, facendo perdere in pochissimi secondi le loro tracce, mentre la segnalazione al numero unico di emergenza 112 è partita all'istante. Sul posto, per i rilievi e gli accertamenti di rito, sono giunti i Carabinieri della locale Stazione. La vettura, recuperata, è stata consegnata al legittimo proprietario, mentre sono in corso indagini per l'individuazione dei ladri.
Le auto, spiegano gli inquirenti, vengono infatti rubate in base alla precisa richiesta che giunge dei pezzi di ricambio. E i profitti generati da questo business sono in forte crescita. Un fenomeno in fermento che vede coinvolti gruppi criminali al cui interno agiscono varie squadre, fra cui ruba, chi seziona e chi vende i pezzi.
