Due furti sventati in zona Oasi, altrettanti andati a segno

Due furti sventati a Corato, nelle ville della zona residenziale Oasi, altrettanti quelli purtroppo andati a segno. Ultime 48 ore nere, per i residenti, dal punto di vista dei furti nelle abitazioni. Almeno quattro i colpi registrati. Con un bottino, in due casi, molto corposo. In altrettanti episodi, invece, i ladri sono stati messi in fuga.Nella serata di martedì, infatti, le guardie particolari giurate dellasono intervenute per gli episodi, entrambi accaduti in viale degli Anemoni, nei pressi della chiesa della Madonna delle Grazie. Nel primo caso, arrivato sul posto, il personale dell'istituto di vigilanza ha constatato che ignoti avevano forzato la porta d'ingresso, con l'obiettivo di introdursi in casa, senza però riuscirci e dandosi alla fuga dopo l'attivazione del sistema d'allarme. E per fortuna a mani vuote.Avvisato il, le guardie particolari giurate si sono spostate sul luogo di un secondo intervento, sempre lungo la stessa strada ed a pochi minuti dal primo, dove la scena si è presentata identica. Anche in questo caso, i malviventi sono stati costretti alla fuga, sempre senza bottino. Durante la serata di ieri, invece, altri due episodi si sono registrati in strade e in orari piuttosto ravvicinati, nell'area intorno a via San Magno, il che fa ipotizzare che ad agire siano stati gli stessi individui.I ladri hanno preso di mira due abitazioni della zona. In entrambi i casi, una volta all'interno, hanno scovato soldi in contanti e oggetti custoditi in casa - sebbene i proprietari si siano riservato di fare un inventario più preciso -, fuggendo e dileguandosi. Per tutti e due gli episodi procedono idella