Ambulante andriese rapinato sulla Corato - Altamura: abbandonato nelle campagne e sotto shock

È stato fermato mentre andava al lavoro, sulla strada che collega Corato ed Altamura. Un gruppo di malviventi lo hanno minacciato, gli hanno sottratto il mezzo, pieno di merce di ogni tipo e l'hanno lasciato sotto shock sul ciglio della strada.Questo è quanto accaduto stamani ad un ambulante di Andria di cinquant'anni, mentre come ogni sabato raggiungeva il mercato cittadino di Matera. Il gruppo di malviventi è apparso improvvisamente, ha sbarrato la strada all'ambulante all'altezza del bivio per Gravina, e con la forza si è impossessato del mezzo.L'episodio è stato denunciato alle forze dell'ordine e messo in risalto dall'Associazione di categoria Casambulanti, che ha parlato di ennesimo episodio criminale verificatosi ai danni di ambulanti in quel tratto di strada, che ha ben pochi controlli.A margine dell'episodio, Casambulanti ha chiesto d'urgenza un incontro con i prefetti di Bari e Bat, per porre fine ad un fenomeno sempre più dilagante.