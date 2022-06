Assalto a un'autocisterna, autista rilasciato nelle campagne coratine

Ha dell'incredibile quanto accaduto nella mattinata di martedì 28 giugno sulla strada statale 16 bis, nel territorio di Barletta. Un'autocisterna adibita al trasporto di carburante, da poco uscita dal porto barlettano, è stata assaltata da un gruppo di malviventi. Il commando dei rapinatori si è impossessato dal mezzo pesante il cui conducente è stato sequestrato. L'autotrasportatore è stato in seguito rilasciato nell'agro coratino: secondo quanto trapelato, l'uomo - per quanto sotto choc - non sarebbe stato picchiato.Immediate sono scattate le indagini della Polizia di Stato. L'episodio è emblematico, in una fase caratterizzata dall'incremento costante del costo dei carburanti.