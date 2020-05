Analisi di laboratorio più facili e veloci: prenotazioni dirette senza passare dal CUP

A partire da lunedì 25 maggio sarà possibile prenotare gli esami ematochimici direttamente nei centri prelievo o laboratori analisi della ASL, senza passare dal CUP.Nell'ambito delle attività di riorganizzazione di modalità e tempi per la ripresa delle prestazioni sanitarie, è stato predisposto un nuovo percorso per facilitare le prenotazioni degli esami clinici nelle 35 strutture della ASL che comprendono 25 punti prelievo e 10 laboratori presenti tra Bari e provincia.In questo modo gli utenti potranno prenotare gli esami direttamente nei laboratori analisi/centri prelievo più vicini, consegnando l'apposito modulo che è possibile scaricare dal portale istituzionale (www.sanita.puglia.it/web/asl-bari) o richiedere presso la struttura, e allegando la richiesta del medico di medicina generale.Gli operatori della ASL rilasceranno una ricevuta e provvederanno a richiamare gli utenti con la data in cui sarà possibile effettuare l'esame.La nuova organizzazione consentirà di evitare code e inutili attese nei Centri di prenotazione, così come assembramenti nel rispetto delle misure anti Covid e nella tutela della salute dei cittadini, oltre a rendere più facile e veloce l'accesso alle cure.