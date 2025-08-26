Picchia la compagna e la manda in ospedale, arrestato per maltrattamenti

Picchia la compagna con una tale violenza da provocarle lesioni. E lei trova il coraggio di denunciare gli abusi subiti. Una triste storia di maltrattamenti domestici, quella che arriva da Corato, dove gli agenti dellahanno arrestatoaccusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.La lite, non la prima a quanto pare, è iniziata per motivi futili e avrebbe portato l'uomo a perdere le staffe, a tal punto da ferire la malcapitata, una. A soccorrerla per primi, nella notte fra domenica e lunedì, verso l'01.00, sono stati i soccorritori deldel pronto soccorso, a cui la donna ha trovato la forza di recarsi da sola. Nonostante il sangue in volto, la vittima si è recata all'ospedaleper chiedere aiuto ed è stata raggiunta dal personale medico.Ma quando gli operatori sanitari l'hanno visitata, hanno notato una serie di ematomi diffusi su tutto il corpo e una ferita lacero-contusa sull'arcata sopraccigliare destra. Avendo intuito che tutte quelle ferite potessero essere il frutto di atti di violenza, i medici hanno attivato il "codice rosso". Sul posto, intanto, è arrivata una volante del: agli agenti la donna ha deciso di esporre quanto sospettato, ovvero che potesse avere avuto violenze tra le mura domestiche.Avviati gli accertamenti, e a seguito della denuncia, i poliziotti hanno arrestato il, rinchiuso nel carcere di Trani. Dopo le cure la donna è stata dimessa con una prognosi di 15 giorni. Non si sarebbe trattato di un episodio isolato, ma l'epilogo di una serie di vicende analoghe, avvenute alla presenza della figlia minore.