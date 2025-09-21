Cronaca
Investe un carabiniere per evitare un controllo: arrestato un 22enne
L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato su ordinanza: è accusato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale
Corato - domenica 21 settembre 2025 8.56
Forse nemmeno i Carabinieri di pattuglia si aspettavano una reazione del genere, completamente inattesa e inaspettata, che ha ferito in maniera lieve un militare rimasto investito da un 22enne di Corato, rintracciato a poco meno di un mese da quell'episodio. È adesso accusato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.
Nella giornata di giovedì, infatti, il personale della Compagnia di Trani, ha arrestato l'uomo, notificandogli una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Trani. E tutto per sottrarsi ad un controllo stradale. I fatti risalgono al 27 agosto scorso, quando un equipaggio dell'Arma, in un servizio specifico per il contrasto allo spaccio e alla vendita di sostanze stupefacenti per la città, aveva notato la presenza di una Fiat Punto sospetta con un solo uomo a bordo.
La pattuglia aveva così deciso di effettuare un controllo intimando l'alt al conducente, il quale era ripartito velocemente. La sua corsa si era comunque interrotta in via Casolla, dove il conducente, bloccato nell'imbuto della strada chiusa, aveva aspettato che i militari scendessero dal veicolo e, con una manovra improvvisa in retromarcia, aveva investito uno dei due operanti, rimasto ferito. Nonostante l'impatto, l'uomo era riuscito a guadagnare la fuga, dirigendosi in corso Mazzini.
Raggiunto nei pressi di via Duomo, complice il traffico intenso, aveva abbandonato il mezzo, mentre il militare ferito, un appuntato, era stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I. Ad incastrare il 22enne, rinchiuso nel carcere di Trani, le indagini degli inquirenti e le immagini di videosorveglianza dell'area.
