Investe un carabiniere per evitare un controllo: arrestato un 22enne

Forse nemmeno idi pattuglia si aspettavano una reazione del genere, completamente inattesa e inaspettata, che ha ferito in maniera lieve un militare rimasto investito da undi Corato, rintracciato a poco meno di un mese da quell'episodio. È adesso accusato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.Nella giornata di giovedì, infatti, il personale della, ha arrestato l'uomo, notificandogli una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalE tutto per sottrarsi ad un controllo stradale. I fatti risalgono al 27 agosto scorso, quando un equipaggio dell', in un servizio specifico per il contrasto allo spaccio e alla vendita di sostanze stupefacenti per la città, aveva notato la presenza di unasospetta con un solo uomo a bordo.La pattuglia aveva così deciso di effettuare un controllo intimando l'alt al conducente, il quale era ripartito velocemente. La sua corsa si era comunque interrotta in via Casolla, dove il conducente, bloccato nell'imbuto della strada chiusa, aveva aspettato che i militari scendessero dal veicolo e, con una manovra improvvisa in retromarcia, aveva investito uno dei due operanti, rimasto ferito. Nonostante l'impatto, l'uomo era riuscito a guadagnare la fuga, dirigendosi in corso Mazzini.Raggiunto nei pressi di via Duomo, complice il traffico intenso, aveva abbandonato il mezzo, mentre il militare ferito, un appuntato, era stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I. Ad incastrare il, rinchiuso nel carcere di Trani, le indagini degli inquirenti e le immagini di videosorveglianza dell'area.