«Dammi 200 euro al mese o ti brucio l'auto». In carcere una 43enne

La donna, arrestata dai Carabinieri, avrebbe perseguitato la sorella con minacce e richieste di denaro per questioni ereditarie

Corato - sabato 23 agosto 2025 10.04
Era il 19 luglio scorso, quando i Carabinieri, intervenuti per l'incendio di un'auto, avevano scoperto ben altro. Il 18 agosto, gli stessi militari, su ordine del Tribunale di Trani, hanno arrestato una 43enne di Corato per i reati di atti persecutori, danneggiamento seguito da incendio in concorso e di tentata estorsione continuata.

Il provvedimento, richiesto dalla Procura della Repubblica di Trani, è scaturito proprio in seguito agli esiti delle indagini avviate dopo il rogo che il 19 luglio scorso ha distrutto una Fiat Idea parcheggiata in via Salvi. Le indagini dei militari della locale Stazione, infatti, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico della donna «per aver posto in essere atti persecutori in danno della sorella, molestandola ripetutamente, minacciandola di incendiarle l'auto e la casa».

Non solo l'incendio, «evento effettivamente avvenuto», hanno chiarito gli inquirenti, ma anche la minaccia di ripercussioni fisiche, «chiamandola quotidianamente e dicendole, con toni intimidatori, che avrebbe dovuto darle 200 al mese, oltre a inviarle messaggi offensivi». Al centro della diatriba, vicende ereditarie: quei soldi sarebbero serviti a ricompensare l'indagata «del fatto che il padre, 20 anni prima, avesse donato alla sorella un terreno su cui aveva costruito la sua abitazione».

La 43enne, invece, «non aveva ricevuto nulla». L'arresto è avvenuto lunedì all'esterno del Commissariato di P.S. dove la donna si era recata per il consueto obbligo di firma: per questo è accusata della violazione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. È stata condotta nel carcere femminile di Trani.
