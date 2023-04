Ancora tre auto rubate ritrovate dai Carabinieri del nucleo radiomobile di Andria

La piaga dei furti d'auto resta il reato predatorio per cui la provincia Barletta Andria Trani è al vertice della classifica nazionale. Ma per i delinquenti le cose si mettono sempre più in maniera negativa. Lo sanno bene ad Andria dove da parte delle Forze dell'ordine vi è una vera e propria continua attività di contrasto, anche su quelle che sono le indicazioni che provengono dal tavolo del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica della Prefettura di Barletta.Negli ultimi giorni i Carabinieri della locale Compagnia, agli ordini del Capitano Pierpaolo Apollo, hanno assestato degli ottimi ko alle squadre di predoni che infestano il territorio. Oltre ad alcune scocche cannibalizzate, sono state tre auto di recentissima immatricolazione, ad essere state individuate e riconsegnate ai legittimi proprietari dal personale del nucleo radiomobile dei Carabinieri di Andria. Tutte individuate nelle campagne della Città fidelis, in zone impervie dell'altopiano murgiano. Una Mercedes A180 in contrada "Zagaria", una Fiat 600 nella zona denominata "Coda di volpe" ed un Fiat Ducato, in "Posta di grotte". Il primo furto compiuto ad Andria mentre gli altri due mezzi sono stati sottratti a Corato.Roccambolesco il ritrovamento di un dispositivo gps, appartenuto d una VW T-Roc, rubata poche ore prima. I malviventi, vistisi braccanti dalle "gazzelle" dei militari della Benemerita, sono riusciti, strappandolo dal vano dov'era custodito, il dispositivo gps, abbandonandolo in aperta campagna, così da distogliere le ricerche e quindi far perdere le tracce ai carabinieri.