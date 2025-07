Anna Di Terlizzi una nuova era all'I.C. "Imbriani Piccarreta" 

Una nuova fase per l'istituto comprensivo "Imbriani Piccarreta". La dottoressa Anna Di Terlizzi assumerà la guida dell'istituzione scolastica, portando con sé nuove energie e prospettive, mentre la comunità educativa saluta con affetto e riconoscenza la dirigente uscente, la dottoressa Grazia Maldera, che si avvia verso un meritata pensione.Il cambio al vertice rappresenta un momento significativo per tutta la comunita' scolastica.La dottoressa Di Terlizzi , con la sua esperienza e la sua visione, è pronta a raccogliere il testimone, proseguendo l'ottimo lavoro svolto e affrontando le sfide future con impegno e dedizione.La sua nomina è accolta con aspettative positive, nella convinzione che saprà guidare l'istituto verso nuovi traguardi, promuovendo l'innovazione didattica e il benessere di studenti e personale.Un pensiero speciale va alla dottoressa Grazia Maldera, che dopo anni di dedizione e passione, lascia la dirigenza dell'I.C. "Imbriani Piccarreta".Durante il suo mandato, la dottoressa Maldera ha saputo creare un ambiente scolastico inclusivo e stimolante, contribuendo in modo significativo alla crescita educativa e formativa di intere generazioni di studentiLa sua professionalità, la sua umanità e il suo impegno costante resteranno un esempio per tutti. La comunità scolastica, i genitori le rivolgono un sentito ringraziamento per il prezioso contributo dato e le augurano una serena e appagante vita da pensionata.Il passaggio di consegne è un momento di continuità e rinnovamento. L'I.C. "Imbriani Piccarreta" è pronto ad accogliere la neo dirigente , con l'augurio di un proficuo lavoro, e a ringraziare ancora una volta la dottoressa Maldera per il cammino percorso insieme.